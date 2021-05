“De momento la Feira do Cocido aún está sin suprimir”. Con estas palabras el alcalde lalinense, José Crespo, volvió a mostrar ayer que no se resigna a celebrar una fiesta gastronómica ya aplazada en dos ocasiones debido a la situación sanitaria global. “Me gustaría que este año no quedásemos sin edición y que aunque, algo pocha, la hubiese”, comentó en una entrevista radiofónica. ¿Las alternativas?

El mandatario piensa en principios de septiembre como fecha propicia, una vez que también cabría la posibilidad de celebración de los festejos patronales de As Dores, que este año caerían a finales de mes. “A lo mejor podríamos hacer un septiembre con bastantes actividades y tenemos prevista una carpa gigante para actividades a cubierto, a ver si poco a poco vamos volviendo a la normalidad”, Por otro lado, Lalín y su fiesta de interés turístico internacional se promocionarán en Fitur. Crespo también destacó la apuesta por la marca Lalín Calidade para sus productos, que podría ligarse al proyecto autonómico Galicia Calidade.