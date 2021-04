Vila de Cruces aplaza su Festa do Galo de Curral, que tradicionalmente tiene lugar a finales de mayo y que queda pospuesta debido a la situación sanitaria. Aunque el concello a día de hoy está sin casos activos de coronavirus, la relevancia de enfermos en los municipios vecinos aconseja atrasar la cita gastronómica más importante del municipio. El edil de Cultura, Julio López, apuntsa que la fecha ideal sería en septiembre, pero consensuará este punto con los criadores. El año pasado, la Festa do Galo ya no pudo celebrarse debido al COVID. La primera edición tuvo lugar en 1993.