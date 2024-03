El “fiable” Avilés, nuevo reto granate

Duelo de alto voltaje en Pasarón en plena recta final de liga para el Pontevedra, en el que los granates se enfrentan a uno de los rivales más complejos del Grupo I, el Real Avilés Industrial, un candidato a todo antes del comienzo de la temporada que ha remontado el vuelo últimamente para ser candidato al play-off tras una primera vuelta decepcionante.

El conjunto dirigido por Yago Iglesias, que recibe a los avilesinos sin bajas, espera del cuadro asturiano un equipo “fiable y continuista”, que aúna experiencia y calidad con juventud, con nombres conocidos para la hinchada granate como Jorge Fernández.

“Si recordáis en la primera vuelta, era un equipo con mucho empate. Es un equipo que pierde muy poco. También es cierto que no gana, principalmente empata mucho. Eso hace ver que es un equipo muy difícil de batir. Viene de una racha de ocho partidos seguidos sin perder, lo cual es una dinámica muy, muy positiva”, analizó el técnico.

Otro de los factores que Yago Iglesias mencionó en las horas previas al partido estuvo relacionado con la lluvia, protagonista en la anterior jornada en Pasarón cuando las intensas precipitaciones anegaron toda la banda de Tribuna y el partido estuvo al borde de la suspensión.

“Es cierto que la previsión es de un fin de semana de mucha agua, pero la verdad es que el día de Zamora, en el momento en el que dejó de llover justo a la hora del partido, el campo aguantó bastante bien. Ahora mismo está en buenas condiciones. Esperemos que el domingo no tengamos que evacuar agua”, afirmó el viernes el míster granate, que se atiene a la cautela y al plan de partido a la hora de afrontar las posibles inclemencias meteorológicas.

“Si no se encharca y el tiempo un poco respeta y está el césped en condiciones aceptables, no deberíamos preocuparnos. Pero desde luego que tenemos ganas de tener un partido en casa con Pasarón en plenas condiciones para hacer un partido en el que no tengamos que centrarnos en otras cosas más allá de lo meramente futbolístico”, aseguró el preparador granate.

Fernández

En ese plan de partido granate, el objetivo principal del Pontevedra, de volver a la senda de la victoria, pasará por encontrar el acierto de cara a portería que eludió al conjunto granate en la última jornada en casa ante el Zamora y recuperar la solidez defensiva que se pudo ver en la primera vuelta. Lo intentará contra un equipo que ha maximizado el valor de sus goles a domicilio, sin perder cada vez que marca: sus doce tantos fuera del Román Suárez Puerta le han valido tres victorias y seis empates.