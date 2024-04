La victoria, “el antídoto para todo”

Después de una semana “complicada”, especialmente el inicio, que “fue duro”, el Pontevedra quiere recuperar sensaciones mañana contra el Deportivo Fabril (Abegondo, 12.00 horas). “La victoria es el antídoto para todo. Tenemos que levantarnos cuanto antes y volver a ganar cuanto antes”, señaló el entrenador granate. Yago Iglesias reconoció que la derrota del pasado domingo contra el Ourense (0-2) “nos ha dolido más que otras anteriores, que hemos tenido pocas a lo largo del año. Personalmente, me fastidia mucho porque puede tapar la gran temporada que está haciendo el equipo. La realidad es que los números son impresionantes”.

El técnico quiso poner en valor el trabajo de la plantilla y la necesidad de apurar las opciones hasta el final, aunque ya no dependan de sí mismos. Esperar un pinchazo del Ourense contra el Oviedo Vetusta “es la mentalidad y el discurso de esta semana. Si no ganamos esta jornada, poco importa lo que hagan los demás. Hasta la fecha dependíamos de nosotros, desde el fin de semana pasado ya no, pero lo mismo diría el Ourense en anteriores semanas. A veces se dan resultados que muchas veces no se piensan. Nos tenemos que centrar en lo nuestro”.

Yago Iglesias insistió en que “desde el miércoles estamos mirando hacia delante, pensando en lo que nos viene, el partido contra el Fabril. Quedan todavía dos jornadas, por unos motivos u otros, tenemos que seguir al pie del cañón, preparando los partidos como si fuesen los más importantes”.

En este sentido, el entrenador del Pontevedra lamentó que muchos aficionados no puedan acompañar al equipo en el derbi de mañana. “Es una pena que haya tan pocas entradas. A la gente le gustaría acudir al partido”, señaló. Aprovechó para poner en valor el apoyo de la hinchada granate: “La media de 2.500 que han venido toda la temporada, que han estado en todos los partidos, han sido un aporte fundamental. Cada vez que hemos jugado fuera en Galicia, esos 500-800 desplazados, más aún, porque tiene mucho mérito. Este último partido que han sido casi 8.000, pues la ciudad ha respondido. Esperemos que continúe así, porque el otro día nos ayudaron. Nos fastidió mucho no poder darles una victoria, pero el deporte es así”.

