“Fue un final muy cruel para un equipo como el nuestro”, lamentó el entrenador del Villalbés, que aclaró que, a pesar de ello, “no digo que el empate no fuera justo por cómo fue el partido”. Simón Lamas explicó que adelantarse al filo del descanso “era el guión perfecto. En la primera sabíamos que íbamos a sufrir, pero que también tendríamos nuestras opciones con Isaac y Álex Pérez. Ellos tuvieron un tiro al larguero. El partido fue igualado, no sé si merecimos adelantarnos o no, pero con el 1-0 tuvimos muchísimas alternativas”.

Sobre las expulsiones, el técnico del Villalbés apuntó que “el árbitro se quedó aliviado cuando los dos equipos se quedaron con diez” y añadió que “el Pontevedra estuvo más desquiciado por nuestro fútbol y organización que por el árbitro, y porque veía realmente difícil conseguir el empate. Sabíamos que teníamos que resistir a los tiros desde fuera y a los centros laterales”.