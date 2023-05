Charles: “He sido feliz. Llegué con 19 años y me voy muy satisfecho”

Pasarón despidió el sábado a una de sus grandes leyendas, Charles Dias. El delantero brasileño colgó las botas en el club de su vida, el que le dio su primera oportunidad en el fútbol español y al que se ha mostrado, sobre todo, agradecido. La mejor muestra de su agradecimiento fue su regreso, en verano de 2020, uno de los años más duros para el fútbol por la pandemia de COVID, descartando opciones para jugar en Segunda División e incluso para seguir en Primera, todo por disfrutar de sus últimos años de fútbol a buen nivel (porque siempre defendió que nunca volvería al Pontevedra para “arrastrarse”) en el equipo de su corazón. Tenía 36 años y su “romántico” gesto acaparó titulares en toda la prensa nacional.

“He sido feliz”, asegura el ya exfutbolista tras haber disputado su último partido con el Pontevedra, señalando que “llegué aquí como un niño, con 19 años, y me voy muy satisfecho. Solo tengo palabras de agradecimiento. Antes de salir a calentar estaba pensando en los momentos que había vivido, en la familia, en todo lo que he vivido para llegar hasta aquí”.

Charles se mostró muy emocionado y reconoció que la despedida que tuvo el pasado sábado contra el Deportivo “es el sueño de cualquier jugador de fútbol, terminar así, con este cariño. Lo que pasó me lo llevaré para toda la vida, tanto yo como mis hijos. Ojalá mi hijo me dé una alegría y pueda vestir la camiseta del Pontevedra también”.

Su única espinita en esta última etapa ha sido el descenso a Segunda Federación. “No me quería despedir con descenso, pero así es el fútbol”, lamenta el brasileño, que no quiere que le consideren una leyenda, a pesar de que se despide como máximo goleador histórico del Pontevedra y como futbolista con más partidos jugados de granate en el siglo XXI. “Eso son palabras mayores. Soy normal y corriente, soy uno más, quiero que me traten como uno más, no como una leyenda”.

Ahora pasará a realizar otras funciones en el club, que todavía no han definido, pero que serán en el área técnica y deportiva. “Estamos muy felices en Pontevedra”, asegura Charles, a quien las tres últimas temporadas lo han convencido para instalarse en la Boa Vila “ojalá que para siempre”.

Debutó en 2004 contra el Polideportivo Ejido en Segunda División. Tras el descenso a Segunda B, continuó en el conjunto granate cinco temporadas más hasta que fichó por el Córdoba, de Segunda División y, posteriormente, por el Almería, con el que ascendería a Primera, siendo Pichichi de la categoría de plata. No llegó a jugar con el cuadro andaluz en Primera, pero sí lo hizo con el Celta durante dos temporadas. Después volvería al Sur, esta vez al Málaga, donde estuvo otros dos cursos antes de fichar por el Eibar, donde pasó sus tres últimos años en la máxima categoría.