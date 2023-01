El Club Cisne Balonmano presentó este jueves a sus dos incorporaciones del mercado invernal, el pivote rumano Calin Dedu, procedente del Dinamo de Bucarest, y el lateral Daniel Serrano, que llega del Balonmano Torrelavega. Ambos jugadores recalaron en Pontevedra en calidad de cedidos por lo que resta de temporada y ya llevan varias jornadas inmersos en la rotación que dirige el manchego Javier Márquez.

Con respecto al fichaje de Serrano, Santi Picallo, presidente del club, indicó que "es un jugador que encaja como anillo al dedo en lo que es nuestro estilo de juego, nuestra filosofía de juventud y conoce a muchos de nuestros jugadores, porque ha sido campeón de Europa con Carlos Álvarez y ha estado en concentraciones de la selección española con jugadores nuestros".

En el caso de Dedu, su vinculación con Pontevedra viene de lejos, ya que su padre, Alexandru Dedu, disputó media temporada con el Teucro en el año 2005. En inglés, el internacional rumano expresó su alegría por llegar a la ciudad del Lérez en su primera experiencia en el extranjero.

"Para mí, venir aquí está siendo una gran experiencia. Hablé con mi padre antes de venir para preguntarle cómo es la ciudad, la liga y el equipo. Me dijo que es duro, pero estoy motivado y me gustan los desafíos. Me siento genial aquí, es una gran ciudad, la gente y la comida son espectaculares y todo está bien. El equipo y el cuerpo técnico me recibió con los brazos abiertos y me apoya desde el principio", explicó el pivote rumano.

Además de la presentación de las nuevas caras del primer equipo, el Cisne llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración con la Asociación Galerías Oliva, que a su vez apoyará a los equipos de base del cuadro pontevedrés.