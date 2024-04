Trabajo mental para superar el golpe y afrontar con garantías el play-off

La derrota más agridulce del año para el Pontevedra ha obligado a los granates a verbalizar la palabra más temida hasta la fecha para los intereses del equipo: play-off. Y es que, a falta de dos jornadas para la conclusión del campeonato, el Ourense CF solo necesita un triunfo más para cristalizar el ascenso directo y dejar a los de Pasarón a dos eliminatorias a doble partido del objetivo final de la promoción.

Una nueva ruta que Yago Iglesias analizaba desde la desolación por no haber logrado la victoria ante un Pasarón que rozó el lleno –7.800 espectadores– para ver la final adelantada por la liga entre primer y segundo clasificado.

“Si no estamos preparados, tendremos que estarlo. Esa es la realidad. A partir de mañana, hay que limpiar cabezas. Esta semana va a estar difícil. Es una semana complicada para todos pero desde mañana empezaremos a trabajar, a decirle al equipo que aunque en ningún momento no s lo hayamos planteado, sabíamos que había esa posibilidad. Vamos a intentar acabar las últimas dos jornadas bien, con sensaciones, que sea Pasarón un fortín”, valoró Iglesias,que no ocultaba la frustración por un encuentro en el que el bando más efectivo fue el Ourense, con esos dos goles prácticamente consecutivos tras la mejor ocasión que tuvieron los locales durante el partido.

“Este partido nos tiene que servir para saber lo que es un play-off. Es un partido muy, muy de play-off. De aquí a final de temporada vamos a pelear por llegar con opciones a ese partido del Villalbés, de poder acabar primeros, pero hay que ser conscientes de que es muy complicado. Necesitaremos a toda la gente para lo que vendrá después”, añadió el técnico de Palmeira.

En esa línea, el Pontevedra afronta dos partidos ante rivales con aspiraciones dispares: visita en Abegondo a un Deportivo Fabril que quiere huir de la eliminatoria por la permanencia y recibe al Racing Villalbés al borde del descenso en Pasarón para concluir la temporada. Sobre esos partidos, Iglesias indicó la necesidad de que el conjunto lerezano dé la mejor versión sea cual sea el escenario que se presente al término de la liga regular.

“Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para acabar lo más arriba posible y a partir de ahí intentar tener ese partido de vuelta siempre en casa que siempre te da la mejor opción para que otra vez Pasarón esté como ha estado hoy y que tengan el premio que nosotros le queremos dar que es que el equipo gane y la temporada que viene pueda estar en otra categoría”, afirmó.

Minutos después del pitido final, el entrenador granate no quiso desmerecer el esfuerzo realizado por el colectivo que dirige, a pesar de la amarga derrota que prácticamente ha sentenciado el campeonato en favor del Ourense CF.

“Con la temporada que estamos haciendo, llegar a este momento como estamos... seguramente la sensación es que la temporada ha sido una mierda. Nada más allá de la realidad. La temporada está siendo exquisita, está siendo excelente, pero hay dos rivales como el Zamora y el Ourense que nos han competido de tú a tú toda la temporada y nos ha demostrado por qué está ahí”, comentó Iglesias, que aludió a “aquella liga del Madrid y el Barça de los ciento y pico puntos”, en referencia a cuando blancos y culés se repartieron campeonatos ligueros entre 2009 y 2013 superando el centenar de puntos en la clasificación.

Álex González: “Tenemos que levantarnos, pero estamos tocados”

Si para la afición granate la derrota fue un mazazo tremendo, el mismo sentimiento se propagaba por el vestuario tras el pitido final, hasta el punto de vivirse una escena complicada cuando varios hinchas del fondo norte se encararon desde la valla con algunos de los jugadores. El primero de ellos en dar la cara, el capitán Álex González, tuvo que aguantarse las lágrimas en rueda de prensa para poder dar voz a lo vivido durante los 90 minutos de juego.

“Es una sensación de que estamos jodidos. El equipo era consciente de lo que se jugaba y las sensaciones desde el inicio eran buenas. Creo que hasta la jugada del córner no habían tirado a puerta. Nosotros tuvimos acercamientos pero no habíamos estado acertados. En un desajuste en un balón parado nos han metido un golazo que nos ha trastocado todo y acto seguido casi nos han metido el gol definitivo. Ha sido un mazazo. Tenemos que levantarnos, pero estamos jodidos”, admitió el jugador cántabro.

Una valoración compartida por Rufo, que lamentaba el devenir del partido ante la mayor entrada de la temporada para los granates en Pasarón, con más de 7.700 espectadores. “Han venido a hacer su partido, un partido largo. Querían aguantar lo máximo el empate hasta soltar un poco y romper el partido, que es lo que ha pasado en esos minutos y enganchar una ocasión que han tenido y a partir de ahí, nos han matado. Era un día clave y estamos todos muy jodidos, pero quedan dos jornadas. Hay que seguir luchando y hacernos fuertes de cara a un posible play-off”, reconoció el delantero granate.

