Churre se aferra a las últimas opciones: “Pontevedra no se rinde nunca”

Momento complicado para el Pontevedra tras la derrota que sufrió el pasado domingo ante el Ourense (0-2) y lo dejó con opciones muy remotas de lograr el ascenso directo a Primera RFEF y uno de los capitanes granates, Víctor Vázquez “Churre”, ha querido dar la cara para lanzar un mensaje de ánimo a la afición, no solo para las dos últimas jornadas de liga, sino especialmente de cara al play off.

“La temporada no se acabó. Esto sigue y hay que tratar de levantarse”, señaló el defensa marinense, que destaca que el apoyo de la afición será decisivo en el momento más importante de la temporada. “Sabemos que la gente está con nosotros, Pontevedra no se rinde nunca, nunca se rindió y no se va a rendir ahora”, afirmó.

Churre le restó importancia a los momentos de tensión vividos al término del derbi contra el Ourense en el Fondo Norte, algo que definió como “fruto de la tensión del partido, pero eso ya pasó”. En este sentido, quiso dejar claro que “el equipo está agradecido cien por cien a toda la afición y a todo lo que llevan empujando todo el año”. Por eso señaló que está “convencido de que en estos momentos complicados van a estar ellos. Van a estar a muerte con nosotros”.

El central fue realista al reconocer que “quedar campeón está complicado, pero ahora mismo sólo podemos pensar en hacer nuestro trabajo, ir a jugar hasta A Coruña y conseguir esos tres puntos. Si el Ourense falla y no aprovechamos la oportunidad no se podría perdonar”.

[object Object] El Pontevedra informó de que el autobús patrocinado por 7Play para el viaje de aficionados a la Ciudad Deportiva de Abegondo, en A Coruña, para ver el partido entre el equipo granate y el Deportivo Fabril se completó ayer a primera hora de la mañana. De esta forma, el Pontevedra Club de Fútbol contará con el apoyo de 90 incondicionales que estarán presentes el domingo a las 12.00 horas en el derbi contra el filial del Deportivo de La Coruña. Asimismo, el club pontevedrés también informó de que la última jornada del campeonato de liga regular se disputará el domingo 5 de mayo a las 12.00 horas frente al Racing Villalbés en Pasarón por mandato de la Real Federación Española de Fútbol.

