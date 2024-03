El Sala Ourense asume otro golpe

No fue la jornada para el Sala Ourense. Los de Edu García comenzaron adelantándose ante el Racing Mieres, pero a partir de un gol en propia puerta todo derivo en una nueva, aunque no menos dolorosa, derrota.

En la primera parte salió bien el Sala Ourense que consiguió adelantarse en el marcador con un buen gol de Álex. Tras el tanto llegó la reacción visitante, que se encontró primero con un gol en propia puerta de Raúl, en el minuto 6, pero que luego se impuso claramente en el marcador, con goles de Izan, por partida doble, Javi y Viti a un segundo de llegar al descanso.

Con el ánimo tocado, pero no hundido, la segunda parte empezó con más posesión por parte del Sala Ourense, que lo intentaba sin suerte hasta que, en el minuto 26, Arturo recortó distancia con una falta directa.

A falta de 10 minutos, apostó el técnico de los locales por el juego de cinco. Sin embargo, en una jugada desafortunada, Miguelito encontraba un balón que remachaba a puerta vacía. Pero había tiempo para más y con escasos segundos todo se aprovechó.

A falta de 34 segundos, el Racing de Mieres cometía doble penalti que Arturo, se encargaba de anotar para hacer el 3-6. A veinte segundos del final un nuevo doble penalti tirado por Adri, fue parado por Brais. Pero no se terminó ahí. Recuperación de los visitantes y sobre la bocina Javi dio el golpe final; 3-7 .