“¿Qué voy a decir?, ¿qué puedo decir que no se sepa ya o que no se haya visto?”. Así de complicado ve el presidente del Club Deportivo Arenteiro, Argimiro Marnotes, hacer un balance de un año en el que no son pocas las situaciones vividas, tanto en el seno del equipo senior como en lo que supone todo el club. “Es que desde el principio ha sido un año de éxitos, el mejor año”, esgrime después de mucho pensar cómo lo resumiría.

El presidente no lo tiene fácil, tanto así que no es capaz de quedarse con un momento destacado, podría parecer que elegiría el gran hito, el encuentro con el Atlético de Madrid en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, pero Marnotes no quiere desmerecer nada de lo vivido. “Es difícil, porque todo ha ido unido, todo ha propiciado que se den los siguientes sucesos, ha sido un año en el que, además, no estuvimos en puestos de descenso, del 2021 a este año...Es imposible resumirlo, la afición lo sabe porque lo ha vivido con nosotros, hay que quedarse con todo”. No es para menos, los verdes acabaron el año líderes de grupo, en el puesto que da ascenso directo a Primera Federación, una categoría de la que ya rozaron el play-off el pasado año. En su haber a lo largo de esta primera parte de la campaña, mayoría de victorias, algún empate y tan solo un desliz, imperceptible en el cómputo global de una trayectoria que marca flecha ascendente. Y no solo la Liga, Marnotes hace repaso de las competiciones, porque “que a nadie se le olvide que el Club Deportivo Arenteiro jugó la fase autonómica de la Copa Federación y ganó, pasó a la fase Nacional y venció en Alzira, todo ello propició el pase a la Copa del Rey y ahí ya...Es que se ha visto todo el trabajo, fueron capaces de vencer a un Primera División, a la UD Almería”, resalta antes de señalar el colofón de “un año increíble”, “plantaron cara más que de sobra al Atlético de Madrid”. Muchas competiciones, muchos encuentros, mucha presión y poco descanso, porque los carballiñeses fueron los últimos en cogerse las vacaciones y vuelven ya a los entrenamientos este lunes, con “muchas ganas de hacerlo igual o mejor, ir siempre a más”, pide el presidente, que subraya que “a día de hoy, Club Deportivo Arenteiro puede presumir de que sus tres conjuntos, senior, femenino y promesas, pueden lograr el ascenso. O sea, un año nada malo”. Así valora el aspecto deportivo, pero el conjunto también vivió un año intenso en otros planos. Een el equipo senior, contrarreloj, se dio el cambio de entrenador. Fran Justo no acabó el año vestido de verde, firmó por el CD Lugo y quien se sentó en el banquillo opuesto al Cholo Simeone fue Javi Rey, casi recién llegado del Centro de Deportes Barco, de Tercera Federación. Para ambos palabras de agradecimiento por parte de Argimiro Marnotes, porque el trabajo de Fran Justo “fue el que los llevó hasta aquí” y Javi Rey “ha sido capaz de coger las riendas cuando no era fácil”. Tampoco se olvida de hacer hincapié en que “creamos una sección de fútbol femenino, lo cual es importante porque en la base haya más niños y niñas que nunca. También creamos el promesas, como equipo directamente dependiente, como filial.” Sin duda, muchas cosas y más para el 2023.