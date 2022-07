El Liceo de Ourense acogió ayer la campaña de seguridad vial “cámaras que protegen a los colectivos vulnerables-ciclistas peatones”, organizada por la Fundación Ado Moure, que pone el foco en lo que consideran violencia vial. Una campaña que consiste en concienciar a los ciclistas para que porten en sus bicicletas videocámaras para disuadir “a los infractores de la carretera” bajo el lema “si tú no me respetas, yo me protejo”, permitiendo enviar grabaciones de imprudencias automovilísticas haciendo así posible que la autoridad competente tenga conocimiento de los hechos punitivos.