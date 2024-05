Las Bravas do País ante un reto histórico

Los abonos para asistir a los partidos de esta fase de ascenso ya están a la venta. En el caso de los socios, el precio es de 10 euros para los adultos y de 5 para los sub 18. En el caso de los no socios será de 20 euros para los adultos y de 10 para los sub 18. En ambas modalidades, los nacidos a partir de 2013 entran gratis.

La fase arranca mañana viernes. A las 18.30 horas se medirán Bera Bera y Covadonga, mientras que el Tapería Dos Chata debuta a las 20.30 horas contra el Sinfín. El sábado a las 18.00 horas se jugará el Dos Chata-Covadonga y a las 20.00 horas el Bera Bera-Sinfín. El domingo a las 10.00 horas jugarán Sinfín y Covadonga y a las 12.00 horas el Cangas Dos Chata-Bera Bera.

La organización de la fase de ascenso supone una fuerte inversión para el Balonmán Cangas, que cuenta con el patrocinio de la empresa armadora Gandón S.A. Además desde el club destacan el apoyo e implicación de la Tapería Dos Chata, que desde el minuto uno quiso ser el patrocinador principal del equipo femenino senior.