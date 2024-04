Martín Gayo, primera pieza del Frigoríficos 2024-2025

En paralelo a su extraordinaria racha de resultados –que espera prolongar el sábado ante el Fertiberia Puerto Sagunto– el Frigoríficos del Morrazo trabaja ya en la planificación de la próxima temporada. Su primer paso ha sido anunciar la renovación por dos años de Martín Gayo, uno de los jugadores más utilizados por Nacho Moyano. El lateral derecho vigués, de 23 años de edad, cumplirá de este modo siete campañas en la disciplina del Cangas, al que llegó en 2019 procedente del Seis do Nadal.

“Al final aquí estoy en casa y puedo disfrutar de la familia y de la afición. Es difícil que surja algo que me haga plantearme el irme”, reconoce el jugador, satisfecho por el acuerdo alcanzado. Gayo agradece la confianza de la entidad que preside Alberto González. “Es un orgullo que me ofrezcan dos años y que me den esa confianza”, aseguró, a la vez que manifestó que su objetivo es “seguir creciendo en este equipo”.

Paso adelante a nivel defensivo

Gayo llegó con apenas 18 años a Cangas tras una espectacular temporada en la Primera Nacional. Tras un lógico periodo de adaptación, en el que alternó el filial Luceros con el primer equipo, se ha asentado como uno de los fijos para Nacho Moyano, que valora su capacidad para crear juego y dar continuidad de balón, más allá de su aportación puntual en el lanzamiento. En la presente temporada ha anotado un total de 49 goles en 21 encuentros, a los que suma 57 asistencias, según reflejan las estadísticas de la Liga Asobal Plenitude. Este año, además, ha sumado a su repertorio la defensa, antaño punto débil. “Es cierto que he dado un paso adelante bastante grande. El año pasado acabé defendiendo, cogí confianza y vi que podía hacerlo perfectamente”, señala.

A nivel colectivo, el lateral no oculta su alegría por el excepcional momento de juego en el que se encuentra el equipo. “Al final estamos haciendo lo mismo de antes, los mismos entrenamientos, todo igual. Pero fue ganar el primer partido y coger confianza”, relata. Las piezas del puzle, de repente, encajaron a la perfección, cada una en su sitio. “Es el caso de Andrade, que llevaba tres partidos sin jugar y hace un partidazo. En Copa reservamos a Jenilson y los chavales te cumplen. Y no hablemos de la portería, que salga quien salga te va a parar. Da igual a quién pongas”.

Gayo asegura que en el vestuario cangués “todo el mundo cree que nos vamos a salvar. Si seguimos así lo lograremos”. Y echa mano de sentido del humor recordando una conversación con su padre. “Me decía que hace un mes estábamos con el agua al cuello y al ganar al Huesca descendimos a Sinfín y Sagunto. ¿Cómo es posible?, me dijo. Buena pregunta papá”, señala entre risas.

Concentración 60 minutos

Ya más en serio, el lateral zurdo explica que “nos ha llegado el momento de explotar, pero también ha ocurrido otra cosa. Ahora estamos todo el partido concentrados. En la primera vuelta hacíamos 25 minutos buenos, luego cinco malos, luego otras vez buenos... Y acabábamos sin ganar”.

Con la renovación de Gayo, el Cangas cierra el lateral derecho, ya que Andrade tiene todavía un año más de contrato.

Victoria número 200 en la Liga Asobal

Más allá de la importancia de los puntos y de la contundencia con la que se produjo, la victoria conseguida por el Frigoríficos del Morrazo en su visita al Bada Huesca tiene un sabor especial. El triunfo es el número 200 en toda la historia del conjunto cangués en la Liga Asobal. Las estadísticas apuntan a que el Cangas suma un total de 709 encuentros en la máxima categoría, con un balance de 200 triunfos, 93 empates y 416 derrotas para sumar 493 puntos que lo sitúan en undécimo puesto de la clasificación histórica. Por delante están, eso sí, equipos ya desaparecidos como el Valladolid, el Ciudad Real, el San Antonio y el Teka Cantabria. En el apartado anotador, los cangueses han marcado un total de 17.838 goles y han recibido 19.753.

Invitaciones a 10 euros para los socios

El Cangas ha vuelto a activar de cara al partido del sábado ante el Puerto Sagunto una de las promociones que ha tenido una mejor acogida, la que permite a los socios retirar una invitación al simbólico precio de 10 euros. El club pondrá a la venta a partir de hoy 100 entradas a ese precio, que podrán ser retiradas –previa presentación del carné de abonado– hoy y mañana de 11.30 a 13.30 y de 17.30 a 19.30, y el sábado de 11 a 14 horas. Solo se podrá recoger una entrada por socio.

