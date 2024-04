El Frigoríficos quiere implicar a más rivales

Siete puntos de ocho posibles en los últimos cuatro partidos han permitido al Frigoríficos del Morrazo disparar sus posibilidades de eludir el playdown y, sobre todo, su ilusión en la Liga Asobal Plenitude. La victoria del domingo ante el Rebi Cuenca deja a los cangueses a solo dos puntos de su rival, pero Nacho Moyano se muestra ambicioso y no descarta implicar a más rivales en esa pelea. “Hasta los equipos que tienen 22 puntos están en peligro. Hay que mantener la racha y ser capaces de generar incertidumbre”, afirma el técnico madrileño.

La lectura es sencilla. El Cangas, con 16 puntos en su haber, tiene a tiro al Cuenca, con 18. Pero no pierde de ojo a Benidorm (21), Anaitasuna (22) y al propio Bada Huesca, al que se mide este próximo fin de semana en la capital oscense. Mientras, la salvación del descenso directo parece hecha. En una semana que podía complicar un poco las cosas por el duelo directo entre Sinfín y Puerto Sagunto, el empate de los cántabros, unido al triunfo de los de O Morrazo, deja casi sentenciado el descenso. El Cangas mete ya ocho puntos (y golaverage) al cuadro santanderino y diez al levantino.

"Desde el Sinfín el equipo ya no mira atrás"

“Desde el partido ante el Sinfín el equipo ya no mira atrás y sí hacia adelante. Antes del duelo con el Ademar les pinté la clasificación y les hice ver que dependía de nosotros el ir hacia arriba o quedarnos donde estábamos, en tierra de nadie”, señala el preparador del conjunto morracense. Moyano insistió en que los dos choques consecutivos en O Gatañal frente a Ademar y Cuenca podían ser decisivos y así ha sido. “Hemos sumado cuatro puntos de cuatro posibles y ahora hay que pensar en el siguiente partido, ante un Huesca, otro equipo al que hay que intentar meter mano”, manifiesta.

Brais se prepara para lanzar en el Frigoríficos-Cuenca de O Gatañal. / Santos Álvarez

Del encuentro ante el cuadro conquense, Moyano se muestra muy satisfecho por las escasas pérdidas de balón y por el rendimiento de los suyos en el segundo periodo tras un primero más dubitativo. “Jugamos a lo que nosotros queríamos, aunque se nos hizo cuesta arriba al principio por Fede Pizarro”, señala, antes de reconocer que “la primera parte no entendemos el tipo de partido que nos íbamos a encontrar. No sé si nos esperábamos a un peor Cuenca por las bajas o qué, pero no salimos con la intensidad necesaria”.

Buena nómina de lanzamiento exterior

El segundo tiempo, en cambio, “fue otra cosa. Ya supimos sacar más el contragolpe y fuimos más fieles a lo de las últimas semanas. Rares [Fodorean] ya tuvo bastantes acciones de entrar y lanzar, y el equipo en general estuvo mucho mejor”. El Cangas demostró recursos y echó mano del lanzamiento exterior. “Nunca ha habido un problema de confección de plantilla, hemos buscado las virtudes de todos los jugadores, pero solo no hemos acertado por cuestiones ajenas al balonmano”, señala, y apunta asimismo que “con Rares, Mads [Thymann], Rafa [Andrade] y Brais tenemos una primera línea potente en el lanzamiento exterior”. El caboverdiano merece un comentario aparte, tras varios encuentros en los que no participó o su presencia fue testimonial. “Él sabe que tiene que salir a lanzar, se dé mejor o peor. Ante el Cuenca se le abrió una oportunidad y la aprovechó”, sentencia.

Thymann, de urgencias a su mejor partido

Completó un partido descomunal, el mejor desde que llegó a Cangas en el mercado de invierno, anotando ocho lanzamientos sin fallo y asumiendo la responsabilidad en los momentos importantes del choque. Mads Thymann se coronó en O Gatañal tan solo una semana después de haber completado otra gran actuación frente al Ademar. Pero lo que no todo el mundo sabe es que tan solo 24 horas antes el danés estaba en urgencias debido a una fuerte gastroenteritis que ponía en seria duda su participación ante el Cuenca. “Estuvo muy fastidiado toda la semana. Intentamos darle descanso y gestionar sus minutos”, desvela Nacho Moyano, que apunta otro dato. “El médico me dijo antes del partido que si podía aguantar cuatro minutos seguidos ya podíamos dar las gracias”, señala. El carácter del lateral nórdico le hizo superar todas las dificultades y erigirse en uno de los protagonistas del partido.

El Cangas disfrutó ayer de una merecida jornada de descanso antes de que hoy vuelva al trabajo en la previa del duelo de tercera ronda de Copa del Rey ante el Ademar León. El estado físico de Thymann es una de las preocupaciones del cuerpo técnico del Frigoríficos del Morrazo, que también tiene otro ojo puesto en Jenilson Monteiro, que sufrió varios golpes en el choque ante el Cuenca y que arrastra varios problemas, con una inflamación en la planta de uno de sus pies y un tobillo tocado. Será hoy cuando Moyano valore todo para hacer la convocatoria.

