“Hay que aprovechar los duelos directos”

Llegó como una de las últimas incorporaciones de este verano, avalado directamente por Gonzalo Fernández, que lo había dirigido en el Choco. Tras unos inicios un tanto dubitativos marcados por los problemas físicos, Fran Monroy se ha asentado en las últimas semanas en el once del Alondras, aportando su capacidad de desmarque y su versatilidad para moverse por todo el frente del ataque. El vigués apuesta ahora por hacer un último esfuerzo para colarse en la promoción de ascenso a Segunda RFEF y, como él mismo dice, “acabar en el lugar en el que nos merecemos”.

Fran Monroy no esconde la decepción de haberse caído de la zona de playoff, pero subraya la mentalización del equipo para seguir peleando por ese objetivo, a la vez que recuerda el hándicap que tiene el Alondras con el estado del terreno de juego de O Morrazo.

– ¿Qué tal se encuentra el equipo después de los tres partidos de la semana pasada?

– Fue una semana complicada, porque no somos un equipo de Primera para jugar tres partidos en tan poco tiempo. Hicimos lo que pudimos.

– Quedan siete partidos y llegan en buena situación para pelear por la promoción.

– Sí, la verdad es que es complicado no estar entre los cinco primeros después haber estado toda la temporada, pero daremos lo máximo en estos siete partidos para poder acabar en el lugar que nos merecemos.

"Llevamos dando la sorpresa todo el año"

– En todo caso, no era un objetivo con el que se contase a principios de temporada.

– Está claro que somos un equipo humilde, pero tenemos un buen grupo y llevamos dando la sorpresa todo el año. Somos conscientes de nuestro potencial y nuestro secreto es cómo entrenamos y la intensidad que le ponemos.

– Le iba a preguntar por la clave del buen rendimiento del Alondras, pero ya me la ha dado.

– Formamos una piña muy buena, vamos todos a una y afrontamos cada entrenamiento como si fuera el último. Eso es lo que nos da ventaja.

"Nuestra mayor dificultad es el campo"

– Comentó en alguna ocasión su entrenador que ese inicio de temporada, con tantas lesiones, le sirvió al equipo para cerrar filas.

– Empezamos teniendo muchas dificultades aún siendo una plantilla amplia. Pero creo que nuestra mayor dificultad es el campo, es lo que más nos perjudica. Hemos tenido que adaptarnos y todos estamos tirando del carro.

Fran Monroy rodeado de dos contrarios en el partido entre el Estradense y el Alondras. / Bernabé/Javier Lalín

– La clasificación está más que apretada. El Arosa ya es tercero, pero ustedes están compitiendo con la UD Ourense y con otros equipos como Silva o Sarriana.

– Después de haber estado colíderes en la primera vuelta, habernos caído de los puestos de promoción es un poco injusto, pero nos quedan varios duelos directos con rivales de arriba, y hay que ser competitivo para aprovecharlos.

– El primero de ellos ya es este domingo, con la visita del Silva.

– Es un partido clave, no a vida o muerte, pero que hay que ganar si queremos seguir teniendo opciones de pelear por la promoción.

"Aún habrá muchas sorpresas"

– ¿Es usted de sacar la calculadora y ver los puntos que hacen falta para estar en el playoff?

– No soy de eso. Toda la temporada parecía que íbamos a abrir brecha en la promoción pero no lo hacíamos. Este año están fallando todos los equipos, porque los de abajo se están jugando la vida. Creo que en estas últimas jornadas aún habrá muchas sorpresas.

– A nivel personal ha ido de menos a más y acumula ya cinco titularidades seguidas.

– Llegué con la rodilla tocada del año pasado y el campo me pasó factura. Entrenaba y jugaba, pero la rodilla me lastraba. Ahora por fin me encuentro genial, mejor que nunca, e intentando aportar todo lo que puedo.

– Lo único que le está faltando es la guinda del gol.

– Está siendo mi peor año de cara al gol. Estoy generando ocasiones, pero ,e pitan fueras de juego que no son, ya he pegado siete balones en el palo... Al final entras en esa frustración, pero ojalá que acabe marcando pronto.

