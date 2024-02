El Domaio homenajea a sus pioneros

Dicen que el pueblo que no respeta –y conoce– su historia, no se respeta a sí mismo, y el Domaio FC no quiere que se le aplique esta máxima en su vertiente negativa. La entidad que preside Antonio Martínez rendirá homenaje este próximo domingo a uno de los integrantes del equipo que disputó el primer partido de su historia, el 3 de marzo de 1946. José Palmás Solla, que fue el guardameta del once moañés en ese encuentro cuando contaba con solo 18 años de edad, realizará el saque de honor en el choque de este domingo, a partir de las 17 horas, ante el Soutomaior.

La elección de la fecha no es baladí, ya que el domingo se cumplen exactamente 78 años desde que el Domaio se fundó y la pelota comenzó a rodar en el campo de A Granxa, el mismo que ocupa en la actualidad, aunque obviamente tras haber sufrido varias reformas. Palmás, de 96 años de edad, es uno de los escasos supervivientes de ese conjunto rojillo que escribió las primeras páginas de los anales del club, y que también integraban Benito de Enrique, Manolo Casas, Julio Veiga, Manolo García, Lume, Ramón de Rúa, Celso Basilia, José Magallanes, Cesáreo Rosiña y Neiva.

Partido ante el Minguela vigués

Ese primer encuentro se disputó ante el Minguela, un equipo de aficionados de Vigo que se convirtió en el primer visitante de A Granxa. El resultado final fue favorable a los visitantes por 1-2, pero era lo de menos. Los aficionados de la parroquia moañesa que se dieron cita en el rudimentario campo de fútbol –que fue protocolariamente bendecido por el cura– disfrutaron de lo que era una novedad, sin saber que estaban asistiendo a un momento histórico en la vida del Domaio.

Maximino Peralba fue el primer presidente de la entidad, un cargo que ostentó hasta 1949, cuando hubo un parón de la actividad del club. Esta se retomó en 1959, con Manuel Filgueiras Palmás como dirigente hasta 1970, cuando se inició otra etapa de parón. Desde 1977 ya hubo actividad de modo constante. Ese año asumió la presidencia de la entidad Luis Gayo (hasta 1983). Entre 1983 y 1986 el cargo recayó en Antonio Ferradás, sustituido por Manuel Filgueira González (1988-1993). Luego llegarían Julio Piñeiro (1993-1996), Cesáreo Rocha (1996-1997), Basilio Verdeal (1997-2000) y Manuel Fernández (2000-2001). Desde 2001 Antonio Martínez rige los destinos del Domaio.