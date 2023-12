David De la Fuente y María Casaleiro ganan en Cangas

David de la Fuente y María Casaleiro se adjudicaron la victoria en la cuadragesimooctava edición del Trofeo Concello de Cangas de Pedestrismo-Memorial Pepe Cordeiro, que se disputó en la mañana de ayer en el centro de la villa de O Morrazo bajo la organización del Club de Atletismo Vila de Cangas. De la Fuente ganó el mano a mano que mantuvo durante toda la prueba con el local Álvaro Prieto, que acabó cediendo ante el implacable ritmo marcado por el corredor de la Gimnástica de Pontevedra.

El vencedor completó en 32 minutos exactos los diez kilómetros de recorrido en un circuito entre la rotonda de la lonja y el cruce de Longán al que había que dar cinco vueltas. El tiempo pulveriza el registro del año pasado, cuando Alán Sardinero necesitó 34 minutos y 59 segundos para alcanzar la línea de meta en lo que supuso el regreso de la prueba tras el obligado parón por la pandemia. Prieto entró a 14 segundos del atleta de la Gimnástica, con el que protagonizó una emocionante batalla desde prácticamente la primera vuelta, cuando ambos se escaparon para liderar el grupo de 62 corredores que ayer participó en la carrera absoluta.

El tercer escalón del podio correspondió a Daniel Estévez, del Corredoiras, con un tiempo de 34 minutos y 12 segundos. El buenense fue el mejor de un grupeto perseguidor que acabó disgregándose, y en el que Anxo Otero fue cuarto, Vicente Pombal quinto y Gustavo Caballero sexto.

En la prueba femenina se impuso María Casaleiro, al parar el cronómetro en los 41 minutos y 22 segundos. La deportista de Beluso rebajó en medio minuto la marca que el pasado año le sirvió para ser tercera, si bien en esta edición no tuvo la competencia de la buenense Beatriz Fernández, que no se presentó a pesar de estar inscrita y no pudo optar a revalidar su título.

La segunda plaza fue para la atleta de Hellín Sara Castillo, que completó la prueba en 45 minutos y dos segundos, mientras que Alejandra Sanromán fue tercera con un tiempo de 45 minutos y 30 segundos.

Entre los participantes se encontraba el ciclista profesional moañés Delio Fernández.

Cerca de 170 corredores en categorías base

El intenso frío que hubo en la mañana de ayer en Cangas redujo la participación en las carreras de categorías inferiores, con un total de 168 corredores para una serie de pruebas que se disputaron desde las 10 horas. En la categorías masculina de pitufos venció Martín Pérez, por delante de Pedro Sobrado y Pepe Crespo, mientras que en la femenina lo hizo Alicia Núñez ante Mía Aspas y Sabela Graña. En minibenjamines –la prueba más multitudinaria, con 49 atletas y disputada sobre un circuito de 250 metros de longitud– se impuso Nico Camino, con Diego Mayán segundo y Alexandre Martínez tercero. En las chicas fue Ánxela Caballero la primera en cruzar la línea de meta por delante de Elba Cordeiro y de Aluhe Magdaleno.

En la categoría alevín masculina, sobre una distancia de un kilómetro, el vencedor fue Nicolás Leiro, con Hugo Costa en segunda posición y su hermano Roi en tercera. En féminas se impuso Daniela Bayón, por delante de Nora Parcero y de Alba Solla. Los benjamines cubrieron la mitad de esa distancia, con Claudia Romero, Mar Fazanes y Elsa Varela como las mejores en categoría femenina, y Adrián Calvar, Álex Carballo y Hugo Arias en la masculina. Los cadetes masculinos hicieron 3.000 metros para que acabase venciendo Hugo Collazo, con Diego García y Brandol Ferreira secundándolo en el podio. Las mujeres completaron una distancia de 2.000 metros en la que la ganadora fue Sabela Castelo, mientras que Claudia Fervenza fue segunda y Sabela Pena tercera.

Finalmente, en infantiles y con un recorrido común de 1.500 metros, ganó Ana Oliveira, con Mara Rúa segunda y Elsa Budiño tercera. En hombres Marcos Rial fue el vencedor, con Miguel Fernández y Saúl Santos a su estela.