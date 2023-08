El High Level Gsport gana la general y tres etapas

El High Level-Gsport-Grupo Innova Tormo completó un exitoso Gran Premio Cidade de Vigo al imponerse con Francesc Bennasar en la clasificación general y llevarse tres de las cuatro etapas de la prueba. Bennasar venció en la manga de Eliminación y en la Cronoescalada, mientras que su compañero de equipo Sergi Darder venció en la carrera de fondo que abría la 49ª edición de este evento organizado por el Club Ciclista Vigués.

La escuadra que dirige Antonio Llopis inició con buen pie el primer asalto del Gran Premio, con 25 vueltas al circuito de Navia, y con Sergi Darder imponiéndose al sprint a Ricardo Zurita (Cortizo) y a su compañero de equipo, el balear Bennassar. Tres horas más tarde tuvo lugar la prueba de eliminación. A falta de tres vueltas únicamente quedaban cuatro corredores y tan solo Vojtech Kminek (Cortizo) no pertenecía a la formación con sede en Moaña. El valenciano Natxo González quedó apeado en el antepenúltimo sprint, y en el siguiente Darder y Bennasar dejaron atrás al checo del equipo de Padrón, por lo que aseguraron el triunfo para su formación. Ambos cruzaron de la mano la meta, con el mallorquín ligeramente adelantado.

En la cronoescalada del domingo al Monte do Castro los de Llopis prolongaron su racha triunfal. Bennasar fue el mejor en los algo más de dos kilómetros de recorrido con salida en la Praza do Rei y luego supo administrar su renta al finalizar en la quinta plaza de la última prueba de fondo del evento, con 16 vueltas al circuito habilitado en el Monte do Castro. De este modo, Bennasar –que el año pasado había sido tercero en la general– sucede como ganador del Gran Premio Cidade de Vigo a su compañero Darder.

El equipo prepara ya el domingo la Domaio Heroica Desafío Delio Fernández, prueba que organiza y que cerrará la Copa Galicia en las categorías élite y sub 23.