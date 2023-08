La salvación de Meira pasa por casa

Moaña se convertirá hoy en el epicentro del remo en banco fijo nacional con la disputa de la IX Bandeira Illa do Samertolaméu-Concello de Moaña y de la Bandeira Aqualia de Traíñas, en una doble cita que las dos tripulaciones locales, la SD Samertolaméu masculina y la SD Tirán femenina, intentarán ofrecer una buena imagen ante los suyos, pero también sumar valiosos puntos,

La SD Samertolaméu afronta con optimismo una cita a la que llega como farolillo rojo, pero a solo tres puntos de Santurtzi –que ocupa el puesto de promoción– después de haber recortado nueve en las últimas tres regatas. “Nuestra idea era llegar a casa con oxígeno para apurar nuestras opciones. Estamos donde queríamos, al menos de poder salir de Galicia con posibilidades”, afirma el técnico de los Tercos, David Costa, que recuerda asimismo que “el domingo [por mañana] también hay otra prueba. El que saque más réditos del fin de semana tendrá mucho ganado”.

Por lo demás, la tripulación moañesa tendrá el factor cancha a su favor, un aspecto que el entrenador moañés destaca principalmente en lo que se refiere al mayor descanso que tendrán sus hombres. “La principal ventaja es que no estaremos condicionados por el viaje. Al menos no tendremos ese gasto físico como hándicap”, afirma, antes de añadir que “podremos estar tranquilos, relajados, sin el stress de los horarios de salida en furgonetas, de comidas, etcétera”. Más allá de eso, no cree que el campo de regatas le pueda favorecer, básicamente porque es un campo “en el que todo está muy igualado. No hay ningún secreto ni diferencias en las calles. Incluso la previsión del viento no influirá en nada”.

A la labor técnica de esta semana se ha sumado la motivacional, para evitar un exceso de ganas o de responsabilidad que se pueda traducir en un mal resultado. “Está claro que nos encanta disputar la regata en casa, con nuestra gente, con el apoyo del público, pero tenemos claro que la presión es cero. Somos últimos en la Liga y saldremos a hacerlo lo mejor posible”, sentencia el preparador.

Meira remará en la primera tanda a partir de las 18.20 horas con Santurtzi, Ondárroa y Kaiku. La segunda contará con Orio, Getaria, Cabo y Lekittarra; y en la de honor estarán Urdaibai, Hondarribia, Ziérbena y Donostiarra.

La SD Tirán, a recuperar sensaciones

La Sociedad Deportiva Tirán afrontará este fin de semana con el objetivo de recuperar sensaciones después de que en las dos pasadas regatas perdiese un tanto de fuelle en la progresión que estaba llevando hasta la fecha. Las de David Serodio tendrán la oportunidad de lucir en casa después de un largo periplo por el norte en su primera temporada en la Liga Euskotren. Tras el máster acelerado de remo en condiciones de mar o lidiando con las corrientes, las moañesas competirán en las tranquilas aguas de la Ría de Vigo, a las que están mucho más adaptadas.

Con todo, la meta de las de O Morrazo no será otra que tratar de acortar las distancias con el resto de sus rivales, especialmente con Cabo de Cruz. Hasta la fecha únicamente en dos ocasiones Tirán fue capaz de eludir la última posición de la regata, una superando en el agua a Cabo de Cruz y otra aprovechando el error cometido por la patrona de Donostiarra, que olvidó el lastre y eso hizo que su embarcación no pudiese competir y fuese descalificada. Este es un año de aprendizaje y el objetivo no es otro que adquirir experiencia y mejorar el rendimiento del barco, al no poder competir con los grandes de la categoría. Las moañesas saldrán a remar a las 17.30 horas, en una primera tanda que compartirán con Cabo da Cruz, Hibaika Jamones Ancín y Hondarribia. En la segunda competirán a partir de las 17.50 horas Arraún Lagunak, Orio, Donostiarra y Tolosaldea.