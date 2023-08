Meira llega en la ola a “su” regata

La trainera de Samertolaméu Fandicosta llega al crucial fin de semana de las regatas en Galicia sobre una ola y completamente renacida. Ayer A Terca hizo su trabajo en el mar en la XXXVIII Bandera de Lekeitio y superó a Santurtzi de manera clara. No solo eso, sino que consiguió meter un barco por medio –Kaiku– y por cuatro décimas no fueron dos puesto que Cabo mejoró in extremis el tiempo de los moañeses. Esto significa que en solo tres regatas Meira le ha recortado nueve puntos a Santurtzi y ahora la diferencia entre ambas es de solo tres puntos. Y el sábado toca remar en Moaña.

Samertolaméu recorta otros dos puntos a Santurtzi El entrenador de Samertolaméu Fandicosta, David Costa, solo realizó un cambio con respecto al sábado. Santurtzi también hizo una sola modificación, pero de calado: se quedó en tierra su patrón titular, Cristian Garma, después del tremendo error del sábado que significó tocarse con Kaiku y la descalificación de la Sotera. La primera tanda se completaba con Lekeitio, que remaba en casa y fue completamente inalcanzable, y Ondarroa. En los primeros metros la igualdad entre Samertolaméu Fandicosta y Santurtzi era máxima, con las dos traineras remando en calles contiguas. A menos de 300 metros para la primera ciboaga A Terca ya sacaba entre 2 y 3 segundos a su rival y consiguió virar por delante, lo que infundió confianza a los moañeses. En el segundo largo, con el viento y la ola a favor Meira fue capaz de aumentar esa ventaja y llegó a la segunda ciaboga incluso en el mismo segundo que Ondarroa. Ayer la tripulación moañesa supo mantener la remada y controlar la ansiedad y trasladó los nervios a la Sotera. En la última ciaboga Samertolaméu viró a seis segundos de Ondarroa y afrontó el último largo con diez segundos de ventaja sobre Santurtzi. En ese último largo A Terca estuvo muy cerca de Ondarroa, pero en su mismo carril y los jueces advirtieron que debían desplazarse, con lo que perdió unos segundos. Aún así, Samertolaméu Fandicosta entró en la línea de meta con casi 20 segundos de ventaja sobre Santurtzi. Samertolaméu da la campanada Este triunfo en el duelo particular significaba recortar un punto, pero en la segunda tanda hubo sorpresas. Cabo da Cruz y Kaiku se quedaron descolgados muy pronto y estaban marcando tiempos muy parejos con Meira y Santurtzi. Después de la última ciaboga la situación era ideal para los moañeses: tanto los de Boiro como los de Sestao marcaban peor tiempo que A Terca y mejor que la Sotera. Se llegó a un final de infarto, en el que Cabo superó a Samertolaméu por solo cuatro décimas y Kaiku fue capaz de mejorar el tiempo de Santurtzi por solo dos décimas. Todo un favor a Meira. “El balance de este fin de semana es muy positivo. Hoy [por ayer] sí que hicimos nuestros deberes en el mar y llegamos a la regata de nuestra casa, ante nuestra gente, con mucha vida”, manifestaba David Costa. El entrenador explicaba que “afrontamos la regata pensando solo en nosotros mismos, olvidándonos de los demás y cuando vimos que en la primera virada íbamos por delante de Santurtzi eso nos dio tranquilidad”. Costa también destacaba que en el segundo y cuarto largo la tripulación supo controlar la ansiedad y adrenalina que le daba el viento y la ola a favor. “El mar era complicado y con esas condiciones sales predispuesto a ir a más, pero a veces consigues menos”, ilustraba el técnico. Ahora Samertolaméu Fandicosta afronta la regata del sábado en Meira y la del domingo en Boiro con nuevos ánimos y sin tener que afrontar los largos viajes que le penalizan en la jornada del sábado. “La presión ahora la tiene Santurtzi, que está viendo como le estamos recortando”, subraya David Costa. Ayer el triunfo en la Bandera de Lekeitio fue para Bermeo Urdaibai, que da un golpe casi definitivo a la lucha por la liga porque Hondarribia fue cuarta y ya se queda a seis puntos.