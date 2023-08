El Frigoríficos descorcha la botella

“Hemos cumplido con los objetivos que nos habíamos marcado y estamos muy contentos en un momento en el que los resultados no son relevantes”. Esta es la valoración que realiza Nacho Moyano de los dos primeros amistosos del Frigoríficos del Morrazo en esta pretemporada, con un triunfo ante el Artística de Avanca y una derrota frente al Porto (28-37). El preparador madrileño asegura que el tono físico con el que han llegado los suyos de vacaciones es bueno, tal y como se pudo demostrar en estas dos citas. “El primer día no había diferencia, pero el segundo ante un Porto que lleva trabajando tres semanas podía notarse, pero no fue así. La sensación es que nuestro equipo no estaba lejos de ellos, más allá de la diferencia de plantillas”, reflexiona.

Lo cierto que los dos primeros duelos de los cangueses han sido “dos sesiones de entrenamiento puras y duras”, al no haber tiempo para comenzar a introducir aspectos tácticos. El técnico del Cangas apunta que estas dos primeras semanas de trabajo se centrarán en el aspecto físico y que será en las dos siguientes cuando se vaya a rebajar la carga física para centrarse más en lo táctico. Así pues, el próximo duelo de los morracenses, el jueves ante el ABC de Braga, volverá a ser otra sesión para ir adquiriendo el tono físico de cara a la temporada. El mejor fichaje del Frigoríficos Ante Avanca y Porto Moyano distribuyó minutos tirando de cronómetro para equilibrar las cargas de sus jugadores. Entre los elegidos estuvieron Javi Fernández y Mateo Pallas, además de Pablo Fernández, debido a que se quedaron fuera de la lista el meta Elcio Carvalho, Santi López, Mario Dorado y Manu Pérez, convalecientes todos de sus respectivos problemas físicos. La hoja de ruta marca que Santi López disputará ante el ABC de Braga sus primeros minutos tras la grave lesión de rodilla sufrida la pasada temporada. Tendrá 10 minutos según el criterio médico, el mismo que pide paciencia con Elcio Carvalho, que lleva un mes menos de recuperación que el madrileño. La idea es que pueda llegar para el arranque de la Liga Asobal, pero ahora mismo es una incógnita. “Habrá que ver la evolución. Son los médicos los que marcan el ritmo. Hemos hecho tests y estamos pendientes de los resultados”, explica el preparador del Frigoríficos. Mientras el caboverdiano va quemando etapas en este proceso y adquiere la forma, Moyano seguirá echando mano de los dos porteros del filial, Javi Fernández y Mateo Pallas, integrados plenamente en esta pretemporada en el trabajo del primer equipo. Dorado, por su parte, podría jugar ya la próxima semana y Manu Pérez aún deberá aguardar su oportunidad. Jorge Pérez: “Javi Díaz dejó el listón muy alto y me motiva superarlo” Por lo demás, los dos amistosos de Portugal han permitido ir viendo algunas pinceladas de los nuevos refuerzos del Cangas, con las lógicas reservas del momento de la temporada en la que se encuentra el equipo. Rafael Andrade ha mostrado ya su buen lanzamiento de distancia, Brandao su capacidad para ganar la posición en la línea de seis metros, Mohammed Essam, “Kesha”, su intensidad defensiva, y Jorge Pérez su trabajo bajo palos, especialmente positivo en el partido ante el Porto. Por otra parte, la presentación oficial del Frigoríficos del Morrazo será este viernes, a partir de las 20 horas, en el lugar habitual, el entorno de la iglesia de Darbo.