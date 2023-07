La SD Samertolaméu entra en depresión

La permanencia en la Liga Eusko Label es poco menos que una utopía para la Sociedad Deportiva Samertolaméu, que ayer en la Bandera de Getxo volvió a quedar última y que ya se aleja a 12 puntos de Santurtzi, equipo que ocupa actualmente el puesto de promoción en la Liga Eusko Label. Los moañeses parecen haber entrado en depresión y se mostraron incapaces de reaccionar tras unas semanas en las que no han acabado de coger el ritmo a las regatas para poder competir con sus rivales más directos en la lucha por continuar en la máxima categoría del remo nacional. Encima Santurtzi fue novena y consiguió colar un par de equipos entre ambas, aumentando su cosecha de puntos.

Si el Campeonato Gallego había servido para ir adquiriendo algunas buenas sensaciones, las esperanzas se disiparon muy pronto ayer. No pareció verse perjudicado por el sorteo de las calles –le tocó remar en la 3– pero sí le tocó sufrir en un primer largo en contra del viento en el que Santurtzi y Kaiku marcaban el ritmo con Ondárroa haciendo la goma y los moañeses cerrando la tanda perdiendo 10 segundos con su máximo rival. David Costa había formado con un equipo en el que Jacobo Gayo era el patrón, con José Parada, Daniel Fernández, Sergio Enrique Rodríguez, el propio David Costa, José Luis Patiño, Ismael Curro, Manuel Bernárdez, Rubén Iglesias, Miguel Piñeiro, Jacobo Lusquiños, Francisco Rodríguez, Manuel Ángel Gondar y José Boubeta.

El segundo largo no hizo sino incrementar las desventajas de los de Meira, en lo que parecía una contrarreloj para no descolgarse, mientras Santurtzi seguía apretando y era Ondárroa quien le aguantaba el ritmo. En el tercer largo los moañeses ya perdían medio minuto con Santurtzi. El largo definitivo no cambió las cosas para los de O Morrazo, pero sí para su rival, que se vio sobrepasado por una Ondárroa que le recuperó 13 segundos para llevarse el triunfo de tanda.

En la segunda tanda, con Lekittarra descolgada, la emoción se vivió con el mano a mano que disputaron en buena parte de la regata Orio, Getaria y Cabo de Cruz, pasando la última ciaboga igualados a tiempo. El último largo decidió todo, con los aguiluchos sacando cuatro segundos a Getaria y con Cabo da Cruz a siete pero con el mal sabor de boca de haber tenido la quinta plaza de la general de la regata muy cerca.

La victoria se la llevó Urdaibai, que gana un punto más de distancia sobre Hondarribia, que fue segunda. Los de Bermeo llegaron a la primera ciaboga en un pañuelo con Ziérbena y Donostiarra, pero pusieron tierra de por medio en el largo de vuelta y entraron en el último con el trabajo prácticamente hecho. Hondarribia le recortó segundos, pero sin poder amenazar el triunfo final del líder de la Liga Eusko Label. La Ziérbena del moañés Dani Pérez fue cuarta y conserva el tercer puesto de la general, si bien ya a siete puntos de la cabeza de la competición.