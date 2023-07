Samertolaméu fracasa en el Cantábrico

No pudo ser peor para Samertolaméu en las aguas del Cantábrico, en Castro-Urdiales. Otra vez últimos. De nuevo otro fracaso y esta vez no tan esperado como el del sábado, donde la regata en ría parece inabordable. Pero ayer se esperaba que al competir en mar el resultado fuese mejor. Pero las sensaciones no eran buenas. Ni ayer ni la semana pasada. Sin saber muy bien el motivo, la tripulación no consigue lo que se espera de ella, que es competir para no descender, pero hacerlo dignamente. Se había comenzado bien en A Coruña y después en Ziberna tampoco salió una mala regata, si se tiene en cuenta que el objetivo es la permanencia. Pero ayer en el primer largo, la trainera de Samertolaméu ya había quedado distanciada por todos sus competidores. Demasiado pronto como para que después no entren las ansias que llevan aparejadas malas decisiones.

No se hizo una buena regata y la tripulación parecía perdida. Se puede decir que no competió. Y esto es lo que se espera de la SD Samertolaméu Fandicosta; no que que gane, pero sí que esté ahí, que dé la cara, que mantenga la pugna en todas las regatas, algo que ahora no ocurre. Lo aseguraba ayer el presidente de la entidad, Lisardo Pérez. No pone la juventud del equipo como excusa. Considera que hay tripulación suficiente para luchar y no quedar tan alejada de los puestos de playoff de descenso. “O equipo tiña que dar máis de sí. Cos resultados do sábado e hoxe vai estar moi difícil manter a categoría. Pero temos que estar ahí, seguir loitando e esperar ao que ocurre”. Ahora mismo, Samertolaméu está a 9 puntos del penúltimo clasificado, Santurtzi, y a 13 del antepenúltimo, Ondarroa. Ya no depende de sí misma. Por lo demás, Bermeo Urdaibai, Ondarribia y Zierbena se distancian más, copan las tres primeras plazas y marcan mucha distancia respecto a sus perseguidores. Su palada es inmensa tanto en ría como en mar abierto y ahora mismo la lucha por hacerse con la liga está entre estas tres embarcaciones, a las que es muy difícil seguir. Hubo cambios en la tripulación, que ya estaban previstos. En la mente del entrenador David Costa está el martes, cuando Samertolaméu compite por el título gallego en aguas de Ares (A Coruña), con la exigencia que marca pertenecer a la Liga ACT, y el próximo fin de semana se competirá en Getxo y Santurtzi, en casa de su más directo rival por la permanencia.