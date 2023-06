La SD Tirán, contra la incertidumbre

Con la incertidumbre –que debería de despejarse en unos días– de saber si podrá disputar o no el playoff de ascenso a la Liga Eusko Label, y las consecuencias que este hecho ha tenido en la planificación deportiva y en el trabajo diario, la Sociedad Deportiva Tirán ha arrancado la Liga Gallega de Traineras en el grupo cabecero. Después de la disputa de tres regatas, los moañeses ya tienen una bandera y son segundos en una tabla clasificatoria que es un pañuelo en su zona noble, con cuatro escuadras –Ares, los de O Con, Bueu Simei y Chapela– en solo dos puntos. “Es importante que haya espectáculo, que no haya un equipo dominante”, afirma Agustín Fernández, que repite en la dirección técnica de los azules.

Fernández reconoce que los últimos meses “han sido bastante complicados”. A la no preinscripción en el playoff se unió el que se cayesen algunos fichajes ya apalabrados y la marcha del patrón, Pablo López. “Son muchas cosas que nos han fastidiado, pero el grupo está unido y dando la cara en el mar”, afirma el técnico, que, no obstante, reconoce que “esa incertidumbre siempre afecta, con entrenamientos y regatas que pueden salir mejor, pero lo importante es que ya estamos en la pelea”.

La idea inicial de abandonar el bote para centrarse únicamente en la labor técnica ha quedado descartada. “Quería estar detrás, pero no ha sido posible”, señala Fernández, que patroneará la trainera con la joven María Comesaña a la espera de una oportunidad. “Es una chica que ya fue patrona con el barco femenino y con el masculino de Chapela. A ver si coge el punto y nos puede ayudar”, manifiesta el preparador de los de O Con.

La de Comesaña no es, ni mucho menos, la única incorporación de la SD Tirán. que ha mantenido un bloque de 13 remeros para reforzarlo con ocho fichajes. Alguno de ellos es un viejo conocido de la entidad, como Breixo Docampo o André Chapela, canterano este último que llega desde el Vila de Cangas. También se han sumado Diego López (Mugardos), Rubén Covelo (Cesantes), Alexander Lestón, Iván Romero y José Antonio Triñanes. “Tenemos un 90 por ciento del equipo que habíamos montado. Podría ser algo mejor, pero el equipo está rindiendo bien. Esto es lo que hay y estamos contentos”, afirma el preparador.

A pesar de la veteranía en muchos de sus remeros, Fernández matiza que no siempre es sinónimo de experiencia. “Tenemos gente veterana con muchos años de remo, pero no con experiencia a ciertos niveles de rendimiento. Rubén [Covelo] ganó el otro día su primera bandera, Juan [Antonio Martínez] ganó su segunda el año pasado. Breixo o Martín tienen tablas, pero otros no. Es una mezcla un poco rara”, dice.

Estar entre los mejores

En cuanto a la Liga el objetivo no es otro que pelear por estar entre los mejores, en una competición que se presume puede ser la más disputada de los últimos años. Agustín Fernández prefiere ser prudente antes de emitir una opinión. “Hay que seguir. Solamente llevamos tres regatas y ha habido tres ganadores diferentes. A priori sí puede serlo, pero hay que ver cuando lleguen las dobles jornadas cómo van respondiendo los equipos. La previsión es que los cuatro de la tanda de arriba estuviéramos a bofetadas y está siendo así”, reflexiona.

Además, la experiencia de temporadas anteriores hace que muchos equipos apuesten por ser más conservadores en el arranque de la temporada y reservar el pico de forma para el mes de septiembre, cuando se disputa el playoff de ascenso a la ACT. “Si piensas en ganar la Liga o en ser segundo es porque quieres ir al playoff, y hay que plantarse en el en buenas condiciones. Pero también hay que garantizar tu puesto”, afirma. En el caso de Tirán avisa de que “yo soy de estar en las primeras regatas a un 90 por ciento de ritmo y tener una buena carga física, y a partir de julio mostrar nuestro mejor nivel. Esa es al menos la idea”.