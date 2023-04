David Páez: “Nosotros tenemos que ganar y olvidarnos del resto”

Con la incógnita de saber si contará o no con los tres puntos del partido ante el Celta C Gran Peña tras su reclamación por una presunta alineación indebida, prepara el Alondras una última jornada de Liga en la que, ocurra lo que ocurra, se jugará algo ante el Paiosaco. Si el Juez Único decide en favor del cuadro cangués, el Alondras sumará 41 puntos y lucharía por poder entrar en la promoción de ascenso (UD Ourense y Villabés tienen 42 y 43 puntos, respectivamente). Si no le da la razón, los cangueses, con 38 puntos, tendrían que ganar para evitar un posible nuevo arrastre desde la Segunda RFEF si caen Ourense CF o Coruxo.

El técnico del equipo rojiblanco, David Páez, prefiere mantenerse al margen de todo hasta que haya una resolución en firme, y subraya que, pase lo que pase, “nosotros tenemos que ir a ganar el partido y olvidarnos del resto. No vamos a pensar ni en el playoff ni en nada, sino en derrotar al Paiosaco para poder certificar la permanencia con total tranquilidad”, señala. Y es que para el preparador de Sarria el itinerario futbolístico que deben seguir los suyos está muy claro. “Hay que centrarse en sacar adelante este último partido, porque esa es la idea que ya teníamos, cumplir con nuestro objetivo”, añade. En todo caso, Páez aguarda un encuentro complicado, ya que su rival intentará mantener la decimosegunda plaza para poder librarse del descenso en caso de que se produzca el ascenso de alguno de los equipos del grupo. “Sea como sea nosotros nos jugaremos algo y a día de hoy solo pensamos en la permanencia”, subraya. Sin Mauro ni Xoel, pero con Pablo García Lo que está claro es que el técnico no podrá contar ni con Mauro ni con Xoel, expulsados en el encuentro ante el Celta C en medio de una discutida actuación arbitral. Los cangueses reclamaron dos penaltis y protestaron el que le dio el triunfo al segundo filial celeste en el descuento. En cambio, Páez recupera a Pablo García tras haber cumplido ciclo de amonestaciones, y también echará mano de Cacheda para completar una convocatoria de 18. Más allá de polémicas en las que no quiso entrar, Páez se mostró muy satisfecho del rendimiento ofrecido por los suyos en Barreiro. “Seguimos en una muy buena dinámica de juego, sensaciones y resultados, porque el 4-3 es engañoso. Nos pusimos 0-2 y ellos recortaron muy pronto para llegar 1-2 al descanso”, relata. Ya en la segunda mitad, añade, “ellos apretaron e igualaron en un error defensivo nuestro, y el partido se abrió. Con el 3-3 en los últimos 10 minutos el partido pudo haber caído hacia cualquier lado”. Confianza máxima en el club La confianza en el seno del Alondras es máxima en cuanto a que el Juez Único le pueda dar la razón. Conseguirlo supondría acabar con el sufrimiento de esta temporada y poder celebrar el domingo en el campo de O Morrazo ante el Paiosaco la permanencia, cuando no hace mucho, en la jornada 21, el equipo rojiblanco era antepenúltimo, en puestos de descenso directo. Tener la opción de luchar por estar entre los cinco primeros –a pesar de no depender de sí mismos– no sería si no un premio añadido al buen trabajo de estas semanas.