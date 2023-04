El Alondras ata media permanencia

La permanencia está mucho más cerca para el Alondras. El conjunto cangués volvió a demostrar ante el Barco su condición de equipo más en forma de la categoría y sumó un triunfo que le permite alcanzar los 38 puntos y alejarse de modo definitivo de las últimas cinco plazas, las que hoy en día marcan el descenso a Preferente (tres de forma directa y dos adicionales por los arrastres de Bergantiños y Polvorín desde la categoría superior). Los 17 puntos de 21 posibles sumados en las últimas siete jornadas han permitido a los de David Páez obrar el milagro y dar un paso de gigante en sus aspiraciones.

Con todo, la salvación de la escuadra alondrista todavía no es matemática, ya que la situación de Ourense CF y Coruxo en la Segunda RFEF podría acabar suponiendo un descenso más. Los ourensanistas ocupan actualmente el puesto de promoción, con dos puntos de renta sobre el descenso directo, que marca el Langreo. Y el Coruxo está ligeramente más desahogado, con cuatro puntos por encima del abismo. En caso de caer alguno de ellos, arrastraría al undécimo clasificado de la Tercera RFEF.

La batalla por eludir esa undécima posición está garantizada, con seis equipos en un margen de solo un punto. Los 38 puntos del Alondras lo sitúan noveno, con idénticos guarismos a Atlético Arteixo, Gran Peña y Estradense, que son sexto, séptimo y octavo. Y Somozas y Viveiro suman 37 para ser décimo y undécimo, respectivamente. El atasco es absoluto, y prueba de ello es que todos estos equipos pueden pelear en las dos últimas jornadas del campeonato tanto por evitar el descenso como por intentar subir, ya que la quinta plaza –que da derecho a disputar la promoción– está a tiro, con la UD Ourense con 41 puntos.

Centrados en hacer los deberes

“Tenemos que estar atentos y esperamos que no haya un descenso más, pero lo que nosotros podemos manejar es lo nuestro, y eso supone sacar adelante los dos partidos que nos quedan”, razona el preparador del cuadro rojiblanco, que apunta directamente “al Celta C Gran Peña. un rival muy complicado, pero que ahora mismo está empatado a puntos con nosotros”. Páez no le da demasiadas vueltas a la posibilidad de estar luchando simultáneamente por evitar el descenso y por colarse entre los cinco primeros. “Sabemos que hay una gran igualdad pero nuestro único objetivo es salvar la categoría y no queremos ir más allá”, señala. Eso sí, apunta que “somos ambiciosos, pero debemos tener los pies en el suelo. Hay que intentar ganar al Celta C y si lo conseguimos posiblemente tengamos casi cerrada la permanencia”.

Un triunfo para salvarse

Páez insiste en que a pesar de las buenas sensaciones del equipo y de la excelente racha de resultados que atesora “aún no hemos conseguido nada. Creemos que con 41 puntos evitaríamos cualquier tipo de susto, pero viendo la categoría, casi es mejor no echar cuentas. Quedan dos partidos y de momento solo pensamos en el Celta C Gran Peña”. Sobre el secreto de la resurrección de un equipo que estaba en zona de descenso tras caer ante el Estradense y que desde entonces no conoce la derrota, manifiesta que “lo hemos conseguido a base de entrenar bien, de mentalización, de un grupo que se lleva fenomenal y de ser ambiciosos”.

Pablo García es baja y la duda será Salgueiro

David Páez tendrá una baja sensible para el encuentro del próximo domingo (12 horas, Municipal de Barreiro) ante el Celta C Gran Peña. Será la del lateral izquierdo Pablo García, uno de los futbolistas insustituibles tanto para el propio Páez como para el anterior inquilino del banquillo de O Morrazo, José Antonio Rodríguez. El que fuera jugador de Rápido de Bouzas y Coruxo vio ante el Barco su quinta cartulina amarilla, por lo que deberá cumplir un partido de sanción.

Hasta ahora el zurdo había disputado los 28 partidos del Alondras en Liga, 27 de ellos partiendo desde el once inicial y solo en uno como suplente. Por contra, la buena noticia podría protagonizarla Pablo Salgueiro, que afronta la recta final de la recuperación de sus problemas musculares. El mediocentro es duda, pero Páez confía en tenerlo a su disposición para el fin de semana.

Mosquera alcanza ya los diez goles

El tanto que anotó en O Barco permite a David Mosquera incrementar su renta al frente de la tabla de máximos realizadores del Alondras, al totalizar ya diez dianas. Rosillo es el segundo mejor anotador del equipo, con seis tantos, seguido de Salgueiro y Mauro –que también mojó en Valdeorras– con cuatro. Hugo, Raúl Paz y Javi Pereira han marcado dos tantos, y Abel, Manu García y Aitor uno.