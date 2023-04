El Beluso, a dar un salto hacia la salvación

La Cultural Deportiva Beluso recibe esta tarde (17 horas, campo de As Laxes) al Verín en un encuentro que los de Serafín Pérez quieren aprovechar para dar un salto que sería, si no decisivo, sí muy importante, en su camino hacia la salvación. Los buenenses suman 39 puntos para ocupar la decimosegunda plaza de la tabla clasificatoria, con seis de ventaja sobre su rival de hoy, que es decimoquinto. Ganar supondría no solo ampliar a nueve puntos las distancias, sino también quedarse con el golaverage particular, ya que en la primera vuelta el marcador fue de empate a un gol.

Con siete puntos de renta sobre el descenso directo –que marca el Villalonga– y siete sobre la decimoquinta plaza –que podría verse afectada por los arrastres–, la idea del Beluso no es otra que la de mantener o incluso incrementar su colchón. Una victoria situaría a los de O Morrazo con 42 puntos en su casillero, muy cerca de los 45 marcados a principios de temporada como los necesarios para obtener la permanencia. La igualdad en la Preferente y la dinámica de las últimas semanas hacen factible que la cifra deba incrementarse, por lo que cualquier punto es fundamental a estas alturas de la campaña. La escuadra de Serafín Pérez llega a este choque con la moral reforzada por el agónico triunfo de la semana pasada ante el Villalonga, gestado en el descuento y desde el punto de penalti. El resultado otorga tranquilidad para afrontar los siguientes compromisos, comenzando por el de hoy. Los buenenses aspiran a fortalecerse en casa, en donde en los últimos tiempos les está costando puntuar. De hecho, en sus cinco anteriores partidos únicamente pudieron ganar en uno de ellos, el del Antela por 2-1. En el resto de choques sumaron dos empates (ante Areas por 1-1 y Valladares por 0-0) y otras tantas derrotas (0-1 frente al Pontevedra B y 0-2 con el Umia).