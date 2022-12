El Cangas organiza su primer Torneo de Nadal con 16 equipos

El Balonmán Cangas y el Balonmán Luceros organizan durante estas fechas navideñas el I Torneo de Nadal Concello de Cangas, que reunirá a un total de 16 equipos de categorías benjamín mixto y alevín mixto. La competición se desarrollará en el pabellón de O Gatañal el viernes y el sábado para la categoría benjamín y los días 28 y 29 para los alevines.

Desde la organización destacan que Cangas “es sinónimo de balonmano” y explican que con este primer torneo navideño más de 1.500 acompañantes podrán acudir a las instalaciones de O Gatañal “para disfrutar con los niños y niñas de sus primeros pasos en el deporte del balonmano”.

La primera competición en disputarse será la de benjamín mixto, mañana por la tarde y el sábado por la tarde. Se han configurado dos grupos de cuatro equipos: en el primero estarán el Luceros, Bueu Atlético A, Valinox Novás B y Samertolaméu y en el segundo estarán el Cangas, Bueu Atlético B, Valinox Novás A y As Choqueiras. En este caso se aplicarán las reglas de minibalonmano, con partidos de cuatro tiempos de ocho minutos. Cada tiempo computará tres puntos para el ganador y uno para el perdedor.

En el caso de la modalidad alevín también habrá dos grupos. En el primero están encuadrados el Cangas, As Choqueiras A, Porriño A y Miño, mientras que en el segundo están el Luceros, As Choqueiras B, Porriño B y Carnes do Ribeiro. Los partidos constarán de dos partes de 20 minutos y el marcador será corrido.

En ambas competiciones los integrantes de cada grupo jugarán todos contra todos en una sola vuelta y a partir la clasificación final se establecerán los cruces con los equipos del otro conjunto.