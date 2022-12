El Crispametal iguala y el Casa Adriano se aleja

El Casa Adriano es un poco más líder de la Liga Keniata de Moaña después de una jornada en la que aplastó al Rápido da Jalleira/Axeito Urban por 10-2 y en la que aprovechó los pinchazos de dos de sus más inmediatos perseguidores, Crispametal y Fulming Bar Royal. El primero de ellos no pudo pasar del empate ante el Electricidad Bermúdez (2-2) y se queda a cuatro puntos del liderato, pero con un partido más disputado. El Fulming, por su parte, encadenó su segunda semana consecutiva sin puntuar –descansó la pasada jornada– al caer por 0-3 ante el Drink Team Canaqui, quedándose a ocho puntos del Casa Adriano.

Quien no falló fue el Getelec Instalaciones, que doblegó al Cervexería O Carlete por 6-2 y se afianza en la tercera plaza de la categoría. Por su ate, el Bar Ramona/Costas Barber Shop, es quinto después de golear (6-0) al Automoción 313, y mira de reojo un tercer puesto del que está separado por solamente cinco puntos cuando tiene un encuentro menos disputado que el inquilino de esa posición.

Un escalón más abajo comienza ya la lucha por colarse en el grupo que competirá por el título. Y es que el sexto clasificado, el Máikel and Best Sport solo tiene tres puntos de renta sobre el undécimo, aunque eso sí, con la ventaja añadida de haber jugado un partido menos. En esta semana cayó ante un rival directo como el A Centoleira/Daniel’s por 2-3. El Burguer Piscis/Chiringuito A Borna es octavo en un fin de semana en el que no tuvo problemas para resolver con éxito su compromiso ante el farolillo rojo de la categoría, el Esmorga, por un claro 5-1.

El Leña Verde se cuela entre los diez primeros

La novedad entre los diez primeros clasificados la representa el Leña Verde, que accede a la primera mitad de la tabla gracias a su victoria –ajustada, eso sí– ante el Tecnosat (3-2). De este modo supera a Electricidad Bermúdez y Cervexería O Carlete, que no pudieron sumar los tres puntos en sus enfrentamientos con equipos de la zona alta de la Liga Keniata de Moaña.

Fuera de la zona de privilegio el Drink Team se coloca a dos puntos del corte gracias a la sorpresa que protagonizó ante el Fulming Bar Royal, y el Decoraciones Fernández sigue a un encuentro de ese deseado décimo puesto a pesar de haber disfrutado de una jornada de descanso.

Por abajo, y más allá de que Esmorga y Tecnosat cierran el grupo con solamente un punto cada uno de ellos, lo más destacable fue el triunfo del Northcoast Barbershop/Bar Eladio frente al BB+ por 6-1, un resultado que le permite abrir hueco con respecto a su rival.