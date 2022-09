El Alondras busca su primera victoria

Que a la tercera vaya la vencida es el objetivo de un Alondras que busca su primer triunfo de la temporada en el encuentro que esta tarde (17.30 horas, campo de O Morrazo) afronta ante el Atlético Arteixo. Tras la derrota en su debut frente al Silva (2-4) y el empate frente al Deportivo B (1-1), la escuadra dirigida por José Antonio Rodríguez necesita sumar los tres puntos para ganar tranquilidad y comenzar a afianzar el proyecto 22-23.

“Ganar siempre es nuestro objetivo. Este es un partido complejo que afrontamos con confianza, porque ellos, en la situación en la que también se encuentran, vendrán con ganas de puntuar”, señala el preparador rojiblanco, que espera ver un partido distinto al del pasado domingo ante el filial deportivista. “Allí queríamos tener el balón pero no pudimos porque no nos dejaron, salgo algún tramo en la primera parte”, admite, antes de añadir que “queremos ser más protagonistas con la pelota, porque es el mejor medio para defender”. Eso sí, Rodríguez asume que enfrente habrá un rival que tampoco renuncia a jugar. “Ellos intentan manejar el balón, no lo regalan. No es un equipo que especule tanto como, por ejemplo, un Silva”, dice. Y advierte de que “cuentan con futbolistas con mucha presencia física”.

Tanto Alondras como Arteixo suman un punto en sus respectivos casilleros, por lo que una victoria permitirá alejar al que se presume como posible rival directo en la lucha por la permanencia. Rodríguez, en cambio, no tiene claro por qué metas peleará su rival. “La Liga es muy corta y este año no veo equipos que vayan a estar abajo seguro. Ellos se han reforzado bien y cuentan con gente con experiencia en la categoría. Creo que va a ser un rival durísimo”, apunta el entrenador del Alondras.

Por lo demás el técnico recuperará a Hugo Sanmartín, goleador ante el Silva pero que se perdió el duelo de A Coruña. También Dadín está en perfectas condiciones tras haber superado el fuerte golpe en la tibia recibido en el último entrenamiento antes del Deportivo B. En cambio, ni Pablo Salgueiro ni Yahvé se han recuperado de sus respectivos problemas físicos y son bajas seguras.

Así las cosas Rodríguez convocará a todos los disponibles y, tal y como es costumbre en los partidos disputados en el campo de O Morrazo, decidirá allí mismo los 18 que se vestirán de corto. Los disponibles son los porteros Dadín y Andrés; los defensas Diego, Pablo, Jorge, Landeira, Aitor y Abel; los medios Óscar, Cacheda, Raúl Paz, Jesús, Xoel, Mauro y Javi Pereira; y los delanteros Rosillo, Hugo Sanmartín, Manu García y David Mosquera.