Un Alondras en busca de su identidad

El inicio de la temporada ya asoma para el Alondras 2022-2023. El conjunto que dirige José Antonio Rodríguez abrirá las hostilidades en la Liga el próximo domingo a partir de las 17.30 horas en el encuentro que lo medirá en el campo de O Morrazo al Silva. Será la oportunidad de plasmar en partido oficial todo lo trabajado durante una pretemporada en la que los cangueses no han conocido la derrota, pero en la que han tenido que trabajar intensamente para adaptar las ocho incorporaciones realizadas este año.

“La sensación de que nos harían falta una o dos semanas más la vamos a tener todos los entrenadores. La primera jornada del campeonato siempre es una incógnita, porque no siempre todo lo que has hecho llega a tiempo para ese encuentro”, señala el técnico de los de O Morrazo, que aclara, no obstante, que “disponemos de herramientas suficientes para competir el domingo y ofrecer un buen rendimiento”.

Lo cierto es que el Alondras ha llevado a cabo una importante renovación en su plantilla. “El equipo tiene prestaciones diferentes a las del año pasado, y estamos en el camino de encontrar la fórmula ideal para que todos estén más cómodos. Es un proceso”, señala. El club rojiblanco ha sido capaz de mantener su bloque defensivo y parte de su centro del campo para afrontar una auténtica revolución en la parcela ofensiva, donde han aterrizado David Mosquera, Hugo Sanmartín, Nacho Rosillo, Xoel y Manu García. “Son cinco llegadas con la idea de mejorar el equipo, y ahora esperemos que ofrezcan un buen rendimiento”, apunta.

Con todo, Rodríguez asegura que el Alondras tiene por delante “mucho margen de mejora, pero estamos en el camino correcto para poder jugar mucho mejor”. La idea es mantener la misma filosofía de juego, a pesar de las modificaciones de caras y nombres. “Hemos de ser protagonistas, tener el control de los partidos en la medida de lo posible con balón, aunque cambiemos de estructura muchas veces”, manifiesta, antes de ahondar en esas intenciones. “El año pasado jugamos muchas veces con tres centrales, pero también con defensa de cuatro. Nos ajustaremos en cada partido”, afirma el preparador ourensano.

"El equipo tiene prestaciones distintas al del año pasado", asegura José Antonio Rodríguez

Los cangueses igualaron a un tanto el domingo ante el Atios –con gol de David Mosquera– y vencieron en los penaltis en el último de los siete encuentros que disputaron en pretemporada. Anteriormente los de O Morrazo firmaron tablas a domicilio con el Celta C (4-4) en un duelo “con muchos errores, que no controlamos”, vencieron por 1-0 al Celta Juvenil de División de Honor, por 0-2 al Portonovo y por 1-0 al Ourense, mientras que empataron contra el Ribadumia y el Umia, en ambos casos fuera de casa y con idéntico resultado, 1-1.

Anticipar un once inicial parece complicado, toda vez que Rodríguez ha repartido mucho los minutos entre todos los jugadores disponibles, para afinar la puesta a punto y fomentar la competitividad. “Todos han tenido sus oportunidades. Luego la realidad de la Liga es otra y habrá que ir viendo cómo se reparten los esfuerzos”, apunta el preparador.

Por lo demás José Antonio Rodríguez comenzará la temporada con dos serias dudas. Landeira recibió un golpe en el tobillo y Salgueiro arrastra molestias en la espalda, por lo que la participación de ambos frente al Silva está prácticamente descartada.