Rubén Soliño seguirá haciendo historia

Rubén Soliño continuará haciendo historia en el Frigoríficos del Morrazo. El central cangués ha firmado un año más con la entidad que preside Alberto González y cumplirá su vigesimosegunda temporada en el club en el que ha transcurrido toda su vida deportiva a excepción de una campaña en el Porriño. Con 32 años a sus espaldas, el menor de la saga de los Soliño seguirá al frente de la dirección de juego de los de Nacho Moyano.

“Estoy muy contento, y más después de la buena temporada que hemos completado. Ahora queda intentar superarlo y tener un año tranquilo”, señala el jugador, que también apunta que en sus planes solo entraba el seguir su carrera en el Cangas. “Nacho cuenta conmigo y yo estoy satisfecho con el estilo de juego del equipo”, afirma. Lo cierto es que la importancia del canterano en los esquemas del equipo va mucho más allá de los 24 goles anotados la pasada campaña. Rubén ha dado un salto en su juego en los dos últimos años, convirtiéndose en uno de los hombres clave en el juego ofensivo cangués.

El director deportivo del Frigoríficos del Morrazo, Óscar Fernández, mostró su satisfacción por la continuidad de un jugador al que definió como “de la casa, y que en los últimos dos años ha dado un importante salto de calidad. Es un hombre diferente a todo lo que tenemos, un central con unas condiciones idóneas para nuestros sistemas”. Fernández destacó la importancia creciente de Rubén con Nacho Moyano en el banquillo. “Ha tenido dos temporadas buenas y nos da recursos ofensivos”.

"Intentaremos superar lo de este año y tener una temporada tranquila", asegura

En cuanto al jugador, explica su progresión en esta última etapa en que “al principio el estilo de juego era un poco diferente y luego Nacho me dio la oportunidad de llevar las riendas del equipo a nivel táctico, y ahí me he encontrado mucho mejor”, señala. Un cambio que achaca asimismo al hecho de que el técnico madrileño haya sido capaz de crear un equipo a su imagen y semejanza, imponiendo un estilo propio y reconocible. “Los fichajes que han llegado han sido pedidos por él y encajan perfectamente en su filosofía”, afirma el central cangués.

De la pasada campaña Rubén se siente muy satisfecho de una primera vuelta “en la que todo nos salió bien”, si bien en la segunda “nos costó más, no nos salieron las cosas a pesar de que en ningún momento perdimos el estilo”.

De cara al futuro, el canterano se muestra bastante optimista a pesar de las salidas de tres jugadores determinantes como Dani Fernández (Stuttgart), David Iglesias (Limoges) y Carles Asensio (Minden). “Por David ha llegado Juan del Arco, que aunque no tiene ese lanzamiento exterior, sí nos mejorará en el juego colectivo, porque es muy bueno tácticamente”, afirma. Sobre Fodorean explica que “no le conozco mucho, pero traerá lanzamiento de fuera y tendremos que adaptarlo”, mientras que de las otras dos incorporaciones apunta que “Dorado viene de un equipo que ha estado compitiendo en Europa y es una buena opción, y Chaparro llega igual que lo hizo Asensio, sin mucha experiencia en Asobal”, afirma.

La plantilla ya cuenta con 14 efectivos

Nacho Moyano ya tiene prácticamente cerrada la plantilla con la que competirá la próxima temporada en la Liga Sacyr Asobal. En total son 14 los jugadores con contrato en vigor, en un equipo que ya tiene cerradas la mayoría de sus posiciones. Así, en la portería repetirán Javi Díaz y Gerard Forns, mientras que para el pivote siguen Martín y Quintas junto al recién incorporado Chaparro (Novás). En la primera línea hay hasta ocho efectivos –uno más que la campaña pasada– con la llegada de Fodorean (Póvoa Andebol) y Del Arco (Anaitasuna), y la continuidad de Brais, Salgado, el propio Rubén, Santi López y Gayo. En los extremos se cuenta con Dorado (Logroño) y Jenilson Varela. De este modo, únicamente quedaría por resolver la situación contractual del lateral Lucas Aizen y de los extremos Moisés y Menduiña.