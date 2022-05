El Cangas ante el partido (casi) definitivo

El Frigoríficos del Morrazo-Construcciones Castro afronta esta tarde un encuentro que puede resultar definitivo para alcanzar la salvación. Que deje de ser un objetivo “virtualmente” abrochado para que sea ya matemático. El primer paso es ganar sí o sí al Iberoquinoa Antequera, ya descendido, y luego esperar a lo que ocurra en el encuentros Anaitausuna-Sinfín y Valladolid-Nava. En juego está evitar definitivamente tanto la penúltima plaza, que es de descenso directo, como la antepenúltima, que obligaría a jugar una eliminatoria por la permanencia contra el tercero de la División de Honor Plata.

El encuentro de esta tarde en O Gatañal está previsto para las 16.45 horas y el Cangas realizó ayer por la tarde su última sesión de entrenamiento. A priori el técnico del Frigoríficos del Morrazo, Nacho Moyano, podrá contar con todos sus jugadores para el partido de esta tarde. Un duelo que entraña más dificultades de las que aparenta. El Iberoquinoa Antequera está descendido, pero no es un rival rendido ni que haya bajado los brazos. Ni mucho menos. Lo demostró esta semana en el partido aplazado que jugó en Valladolid, donde los pucelanos, aún jugándose la vida, tuvieron que sufrir para ganar. Los malagueños afrontaron el tramo final del encuentro con un marcador favorable de 23-26 y el Valladolid –al que le señalaron hasta quince penaltis a favor– fue capaz de remontar in extremis para ganar 29-28.

El conjunto malagueño viajó directamente desde Valladolid hasta Cangas y ayer por la mañana realizó una sesión de trabajo en el pabellón de O Gatañal. Entre los integrantes del Antequera destaca la presencia del veterano portero Diego Moyano, pieza clave en la salvación del Frigoríficos del Morrazo en la temporada 2017/18.

El entrenador del Cangas insiste en afrontar el encuentro de esta tarde sin ningún tipo de confianzas y advierte que no será un paseo. “El primer paso para poder ganar es respetar el rival, que a pesar de que está descendido llega en su mejor momento de juego del año”, advierte Nacho Moyano. El técnico pone como ejemplo el encuentro del miércoles ante Valladolid, donde al Antequera le pasaron factura algunas polémicas decisiones arbitrales. El principal peligro que presenta ahora mismo el conjunto malagueño es precisamente que ya no se juega nada. “Están jugando liberados y sin presión, tienen las cosas muy claras y va a ser difícil ganar hoy”, insiste Nacho Moyano.

El técnico apunta que en la ecuación del Cangas para ganar esta tarde no puede faltar la intensidad y compromiso defensivo. “Para nosotros todo comienza a partir de la defensa, sin esa parte no funcionamos bien casi nunca. Y luego necesitamos jugar rápido, pero sin precipitarnos y evitando errores. No podemos querer meter el segundo gol antes que el primero”, ilustra Nacho Moyano.

El entrenador también apunta al apoyo de la afición de O Gatañal, “que siempre está ahí y a la que queremos brindarle los cuatro puntos que nos restan por jugar en casa esta temporada”. El técnico confía en que un triunfo hoy selle la permanencia definitiva con independencia de lo que ocurra en el resto de encuentros. “Si llegamos a los 26 puntos tendrían que darse una serie de resultados rocambolescos para que tuviésemos que jugar la promoción”, sentencia.

Las cuentas para la salvación

Si el Cangas logra hoy la victoria se colocaría con 26 puntos. Esa cifra le garantizaría evitar la penúltima plaza, con independencia de lo que haga hoy el Sinfín en la pista del Helvetia Anaitasuna. En el caso de que los cántabros lograsen ganar alcanzarían los 19 puntos y se quedarían a siete del Frigoríficos con solo tres jornadas y seis puntos en juego. Matemáticamente inalcanzable.

La otra plaza a la que hay que estar atento es la antepenúltima, que este año obliga a jugar una promoción con el tercer clasificado de la División de Honor Plata. Actualmente ese puesto lo ocupa el Nava con 19 puntos. Para eludir de manera definitiva esa posición el Cangas debe ganar y esperar una derrota de los segovianos. Al igual que en caso anterior el Cangas dispondría así de una ventaja de siete puntos con solo tres encuentros y seis puntos por disputar. El partido entre Valladolid y Nava se jugará mañana a las 12.00 horas y en este caso al Frigoríficos no le vale un empate para garantizar de manera absoluta la salvación. Los enfrentamientos directos entre Cangas y Nava se saldaron con una victoria para cada equipo, pero el golaverage es favorable para los segovianos.

Una invitación gratis para cada socio

La directiva del Cangas quiere que O Gatañal hoy esté completamente lleno para amarrar la salvación. Para conseguir una mayor afluencia de público desde el club vuelven a poner en marcha una iniciativa que ha funcionado bien en otras ocasiones: cada socio tendrá una entrada gratis para invitar a otra persona. El objetivo es que O Gatañal sea un auténtico fervedoiro.