El Frigoríficos se busca a sí mismo

El Frigoríficos del Morrazo regresa hoy al trabajo después de una jornada de descanso tras el viaje y partido en Puente Genil, que se saldó con una derrota 33-30. Un resultado que deja a los cangueses en una envidiable octava posición, pero también en medio de tierra de nadie. Con la salvación en el bolsillo a los cangueses les está costando encontrar nuevas motivaciones y eso quedó patente en la primera parte del encuentro del domingo ante los cordobeses. “La verdad es que tiramos medio partido por la borda [con respecto a la primera mitad]. En el descanso hablamos para intentar corregir lo que estábamos haciendo mal y cambiamos actitud e intensidad. Funcionó bien aunque no nos dio para ganar”, reconocía ayer el técnico de los cangueses, Nacho Moyano.

El entrenador no ocultaba una mezcla entre decepción y enfado al terminar el encuentro del domingo, donde reconocía sin tapujos que el primer tiempo había sido “vergonzoso”. “No sé lo que nos está pasando. El equipo ve que el objetivo de la permanencia está virtualmente conseguido y no es que baje los brazos, pero quizás no está encontrando un siguiente objetivo. Tenemos que entender que hay que encontrar nuevas motivaciones para seguir luchando”, reflexionaba ayer.

Al Cangas le quedan cinco jornadas por delante, aunque la primera de ellas será contra el F.C.Barcelona en el Palau Blaugrana. A continuación recibirá la visita de un Antequera ya descendido, luego viajará a Santander, en la penúltima jornada se despedirá de O Gatañal en un duelo contra el Ademar y echará el cierre a la temporada en la pista del Logroño. “Nos hemos marcado objetivos y retos, no tanto en conseguir un número determinado de puntos sino en seguir mostrándonos competitivos y quedar lo más arriba posible”, afirma el entrenador de los cangueses.

Los encuentros ante Antequera y Sinfín deberían ser definitivos para certificar de manera matemática la permanencia en Asobal y defender un puesto entre los ocho primeros clasificados, toda vez que la semana próxima está previsto que se disputen dos encuentros aplazados en los que están implicados equipos de la zona baja: Nava contra Puente Genil y Valladolid contra Antequera, ambos el miércoles de 4 mayo.

La mala suerte de Nacho Salgado

La suerte no está acompañando al joven central Nacho Salgado en su primera temporada en Cangas. El jugador no viajó con el equipo a Puente Genil para quedarse a echar una mano al Automanía Luceros en su lucha por la permanencia. Pero apenas pudo jugar minuto y medio. En una acción en ataque sufrió una luxación glenohumeral [se le salió el hombro] y tuvo que retirarse. La luxación fue reducida ya en el propio momento y ayer estaba previsto que se sometiese a una ecografía para comprobar el estado de la articulación e iniciar el tratamiento de rehabilitación.

Por otro lado, el Cangas sigue a la espera de una comunicación del Comité de Competición con respecto a la incomparecencia del Tejina el domingo para recuperar el partido aplazado en la primera vuelta. El club confía en que desde la federación se acuerde dar por perdido el encuentro al equipo canario y sumar los dos puntos.