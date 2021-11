Dos pedacitos de historia del Frigoríficos

El Frigoríficos del Morrazo se reencontrará mañana con una parte de su historia en el encuentro ante el Iberoquinoa Antequera. El conjunto andaluz cuenta en sus filas con dos figuras que, a pesar del escaso tiempo que pasaron en Cangas, dejaron una impronta imborrable en O Gatañal. Diego Moyano y Franco Gavidia son dos ejemplos vivientes de que los fichajes de invierno a veces dan resultado y ayudan a conseguir objetivos que parecían imposibles.

Sucedió en la temporada 2017-2018. El Frigoríficos del Morrazo llegó a las navidades en una situación límite: Colista, con seis puntos en su casillero y a tres de la zona de salvación. Víctor García, “Pillo”, había presentado su dimisión y Magí Serra había tomado las riendas del equipo. Pero hacía falta algún revulsivo en la plantilla, más aún con la baja de Serafín Pousada. Con un mercado limitado por los escasos recursos económicos, el club hizo dos apuestas arriesgadas: Franco Gavidia, un especialista defensivo cuya única experiencia en España era en el Aranda de División de Honor B, y Diego Moyano, un portero de renombre pero con 47 años y retirado hacía año y medio. El resto ya forma parte de una de estas historias de milagros del Cangas. Los mismos seis puntos en la jornada 21 pero recta final espectacular con 13 puntos en nueve partidos y permanencia asegurada.

Moyano y Gavidia participaron en una de las últimas gestas por la salvación canguesa

Moyano y Gavidia fueron protagonistas por derecho propio de esa gesta. El primero se convirtió en el mejor portero de la categoría, con estratosféricos porcentajes de paradas, el segundo fue el elemento más visible de la defensa canguesa, por aptitudes, pero también por su capacidad para transmitir a la grada de O Gatañal.

“La verdad es que en Cangas me fueron tan bien las cosas que decidí seguir”, se ríe Moyano, hoy ya con 50 años a sus espaldas y la vitola de jugador más veterano de la Liga Sacyr Asobal. “La directiva quería que siguiese y a mí me hubiese gustado, pero mis circunstancias familiares me lo impidieron”, recuerda.

Su incorporación fue de las más atípicas que se recuerdan. Al hecho de rescatarlo del retiro se sumó su imposibilidad de alejarse de Alicante. Así, y tras varias conversaciones, se llegó a una solución. Moyano estaría de lunes a miércoles en su casa y el jueves viajaría a Cangas –en tren o avión– para entrenar jueves, viernes y disputar el partido del sábado. El domingo volvería a casa y vuelta a empezar cada semana. “Mucha gente me pregunta por mi etapa en Cangas y no se lo creen”, señala, entre risas. “Las primeras veces que hablaron conmigo no le veía opciones a esto pero al final encontramos la fórmula y fue una de las experiencias más bonitas de mi carrera”, subraya. Ahora admite que sigue “disfrutando de lo que hago porque cualquier partido puede ser el último”.

Gavidia, en cambio, era un jugador en busca de hacer carrera en el balonmano. No le importó coger las maletas y alejarse de su Argentina natal para probar fortuna en Australia, Suiza, Francia e Italia antes de llegar a España al Villa de Aranda y luego al Frigoríficos. “Estuve un año y medio pero fue una etapa que me marcó mucho en lo deportivo, pero sobre todo en lo personal. La calidad humana de la gente, lo bien que se portó el club conmigo...”, recuerda emocionado. Su salida respondió a su ambición deportiva. “Siempre me gustó conocer otras Ligas, sumar experiencias y llegar a lo más alto posible, conocer mi techo. Por eso salí de Cangas”, afirma. Se marchó al Anaitasuna y tuvo una experiencia de un año en Polonia antes de la llamada de Antequera. “Quiero asentarme ya en España con la familia, y Diego [Moyano] les habló de mí al Antequera, y aquí estoy”, resume.

Moyano y Gavidia recuerdan con ilusión su etapa en Cangas. “Estábamos desahuciados, con seis puntos, y al final conseguimos levantarlo”, señalan. Sobre el actual Cangas todo son elogios. “Han dado un salto importante. Se ve el trabajo del entrenador, que confía en gente joven que ha ido evolucionando. Se cree en un proyecto y van a más”, resume el meta, haciendo referencia a su homólogo, Javi Díaz. “Está en una forma tremendo y parte de la culpa de la temporada del Cangas es suya”, una afirmación en la que coincide el defensor. “Lo que está parando es increíble”, dice.

Ambos apartarán sus sentimientos para un choque “vital, nos jugamos todo”, como afirma Gavidia. “Para nosotros cualquier partido es una final y aunque sea un punto hay que sumar”, añade Moyano.