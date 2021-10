El segundo mejor arranque de la historia

El mejor inicio de competición del Balonmán Cangas corresponde a su última etapa en la Asobal, de la que ya se cumplen diez temporadas consecutivas. Fue en la campaña 2013-2014 cuando el equipo por entonces entrenado por Víctor García, “Pillo”, firmó un inicio casi perfecto. Venció a Anaitasuna (24-20) y Bidasoa (22-25) en sus dos primeros compromisos para caer la siguiente semana ante el potente Logroño La Rioja (36-31), una derrota lógica de la que los cangueses se rehicieron días después imponiéndose al Aragón (26-25). En esa temporada el Frigoríficos rayó a muy alto nivel en la primera vuelta, alcanzando el ecuador del torneo con 16 puntos, situándose en la séptima posición, a un solo punto de Guadalajara y Ademar, que eran quinto y sexto, respectivamente.

La segunda vuelta de la Liga no fue tan positiva para los intereses de los de O Morrazo, a los que les costó más encontrar su juego. Con los deberes de la permanencia prácticamente hechos, acabaron al final en la décima plaza con 25 puntos en su casillero.

El tercer mejor inicio de Liga del Cangas en esta década coincidió con su mejor temporada de siempre, la 2014-2015. En ella acabó en la quinta plaza con 32 puntos y un billete para disputar por segunda vez en su historia la Copa EHF. Pero esa brillante conclusión comenzó a escribirse en los albores del campeonato, con dos triunfos en las dos primeras jornadas ante Puerto Sagunto (24-27) y Huesca (30-27). Luego llegaron las derrotas ante Benidorm (30-27) y Fútbol Club Barcelona (28-35).

No fue un mal comienzo de campeonato el de la campaña 2019-2020, en el estreno de Nacho Moyano en el banquillo morracense. Los cangueses sumaron tres puntos gracias al triunfo ante el Granollers (36-33) y el empate con el Puerto Sagunto (28-28), pero posteriormente no fueron capaces de mantener ese ritmo de puntuación y acabaron siendo colistas en la jornada 19, con 8 puntos y a 5 de la salvación. El estallido de la pandemia y la suspensión de las Ligas acabó con el sufrimiento del Frigoríficos y le permitió seguir un año más en la máxima categoría.

Lo más habitual en estos últimos años ha sido que el Cangas lograse dos puntos en los cuatro partidos iniciales de Liga. Así sucedió en las temporadas 2018-2019, 2017-2018, 2016-2017, 2015-2016 y 2012-2013. El registro más bajo de este periodo fue el del año pasado, cuando los cangueses no puntuaron en esas cuatro primeras semanas tras caer ante Valladolid, Bidasoa, Benidorm y Cisne.

Moyano apunta a la continuidad como clave

La continuidad es la clave. Al menos así lo cree Nacho Moyano a la hora de valorar el excelente inicio de temporada de los suyos. “Llevamos mucho tiempo trabajando juntos, la segunda vuelta del año pasado ya fue buena y quizás estamos más sueltos a principio de temporada... En realidad no lo sé, porque no hemos cambiado nada”, asegura el preparador madrileño. Moyano está muy satisfecho por los resultados, pero su obsesión ahora es “intentar prolongar la racha, porque todavía no hemos hecho nada”.

El técnico reconoce el “inicio soñado” del Cangas y recupera uno de sus mantras desde su llegada al equipo gallego. “La Liga es muy igualada y nuestro objetivo debe ser competitivo contra cualquiera a excepción del Barcelona”, subraya. Curiosamente del choque ante el Granollers no se queda con la excelsa primera mitad, sino con la más dificultosa segunda. “Ganar jugando bien es muy fácil, pero es otra cosa cuando dejas de estar fluido y hay que aguantar. Fuimos capaces de hacerlo y sacar adelante el partido con solvencia”, manifiesta. Moyano subraya que “llevo mucho tiempo alabando el trabajo del equipo. Quizás nos sorprende un poco el rendimiento por el nivel de los rivales, pero somos conscientes de que estamos muy bien”.