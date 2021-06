“Ganar al Bacelona es casi utópico, nadie de nosotros se lo podía esperar”

Hace dos semanas el Balonmano Cisne-Colegio Los Sauces consiguió una auténtica proeza: derrotar en la final del Campeonato de España Juvenil al F.C.Barcelona, un equipo que al igual que sus “mayores” siempre parte como favorito a ganarlo todo. En la portería del conjunto de Pontevedra estaba el cangués José Cerqueiro López. El joven de 18 años se formó primero en las categorías inferiores del Balonmán Cangas y hace tres temporadas decidió probar con el Cisne, una opción que le permitió combinar balonmano y estudios en régimen de internado.

–Estos días le ha tocado enfrentarse a los exámenes de acceso a la universidad. ¿Qué es más difícil: la selectividad o ganarle una final al Barcelona?

–[Se lo piensa] ¡La selectividad! Son cosas completamente diferentes y es difícil compararlas. Pero la faceta de los entrenamientos y de jugar es algo que haces durante más tiempo y con mucha constancia, es un hábito. Los estudios también, pero va más por épocas y hay más momentos en los que paras o descansas. En el plano deportivo con el régimen de internado estamos constantemente entrenando y los periodos de descanso son bastante cortos.

–Esta generación del Cisne de la que forma parte ya prometía desde hace tiempo por calidad y potencial. ¿Esperaban llegar tan arriba?

–Esta generación ya se clasificó hace dos años para el “top 8” y durante este tiempo recibimos algunos refuerzos. Además el nivel del equipo también subió y reconozco que mi propio nivel también mejoró mucho. Cuando se sortearon los grupos nos llevamos una pequeña decepción porque en la segunda fase nos tocó con el Ademar León. Hace dos años fueron terceros de España y los eliminamos después de un partido agónico. Acabamos empatados (24-24) y nos clasificamos nosotros por mejor diferencia de goles. ¡Imagínese ese partido para un portero, con tanta igualdad en el último minuto! Fue algo que nos vino bien y nos reforzó para la fase final. En las semifinales le ganamos al Anaitasuna, un partido en el que creo que fuimos superiores y conseguimos una victoria arrolladora (40-28). En ese momento ya hicimos historia porque fuimos el primer equipo juvenil gallego en clasificarse para una final del Campeonato de España.

–Y en la final todo un Barcelona...

–Sales a la pista y ves que tienen jugadores que ya miden dos metros, como el caso del serbio Cenic (2,04). Lo que pensé fue algo así como “vamos a salir a jugar, vamos a intentar pasarlo bien y será un momento para recordar toda la vida”. Llegamos al descanso un gol arriba (17-18) y yo casi no me lo podía creer.

–¿Cuál cree que fue la clave para poder ganarle la final al Barcelona?

–Los dos equipos tenemos un siete inicial muy bueno. Para nosotros la clave era no cansarnos físicamente y nuestro entrenador [Víctor Efrén Castro] hizo un gran planteamiento, con una defensa mixta sobre su mejor jugador [Bruno Reguart Massana]. ¡Una mixta que además realizó un jugador cadete! [Martín Santos Bernal] Llegamos al minuto 15 muy igualados y vi que teníamos posibilidades. El equipo se vino arriba y mantuvimos un nivel de motivación extraordinario. Fuimos dominando casi todo el encuentro, fuimos constantes, fallamos pocos lanzamientos...

–¿Cómo es ganarle a un equipazo como el Barcelona?

–Es algo casi utópico, creo que nadie de nosotros se lo podía esperar. Va a pasar mucho tiempo antes de que otro equipo pueda hacer algo parecido. Tanto F.C. Barcelona como Granollers tienen una cantera extraordinaria y muy buenos equipos.

–¿Y un portero como se prepara para medirse a un equipo así y sobrellevar la presión?

–Yo durante los partidos intento desconectar. Cierro los ojos, respiro fuerte y me dejo llevar. Intento que no me influyan demasiado las emociones porque está claro que un equipo como el Barcelona te va a meter goles. Tienen jugadores muy buenos y grandes y sabes que no vas a hacer tantas paradas como contra otros conjuntos. Además yo sé que tampoco soy el portero más alto (1,83). Creo que supe mantenerme en el partido, pero aún así acabé goteando sudor porque no siempre puedes aguantar los nervios.

–Este éxito le llega en la que fue su tercera temporada en el Cisne, pero antes se formó en la base del Balonmán Cangas.

–Yo empecé desde muy pequeño en Cangas. Al acabar la temporada de cadetes de primer año me llamó el Cisne. Me gustó el club, la base, las expectativas… Por decisión propia, y tras consultarlo con mi familia, decidí venirme e instalarme en el colegio Los Sauces. No puedo quejarme: siempre me han tratado genial, a los internos no nos falta de nada, estamos en buen colegio y a nivel competitivo tenemos entrenamientos con el primer equipo. No se puede pedir mucho más.

–¿Cómo valora su larga etapa en el Cangas?

–Yo tengo mucho que agradecerle al Cangas. Tuve muy buenos maestros como Mile Mijuskovic, Yeray Lamariano o Edu Salazar, que me ayudaron mucho. No llegué al Cisne bueno por naturaleza, sino por trabajo. No soy ningún prodigio. No me considero el mejor y uno no nace bueno, sino que se hace bueno trabajando. Y si trabajas obtienes recompensa.

–Después de este éxito llega un momento crucial en su vida: la entrada en la universidad. ¿Seguirá compaginando estudios y balonmano?

–Me gustaría contestar a eso, pero aún no puedo. Tengo que meditarlo, hablarlo con la familia y el club. Me gustaría estudiar Derecho y quedarme en Galicia para poder seguir jugando al balonmano. Es un deporte muy bonito, que me ha dado momentos preciosos. Pero tengo claro que lo primero son los estudios, no puedo tomar decisión la ligera.

–Supongo que habrá sido un año agridulce. Agrio por el descenso del Cisne de Asobal y dulce por el título y por la permanencia del Cangas. ¿Se ve algún día defendiendo la portería de alguno de los dos clubes en Asobal?

–Por intentarlo que no sea, pero eso va a depender de muchas cosas. Con respecto a la temporada, sabíamos que la permanencia del Cisne en Asobal era muy difícil, es otro mundo. Y estamos muy contentos de que Cangas siga. Es muy importante que haya un equipo gallego en Asobal.