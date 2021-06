El Beluso activa la operación retorno

“La predisposición de todos ellos es la de jugar. No es un sí definitivo, pero si hay una temporada normal, como parece, su idea es la de volver”, señala el entrenador del conjunto buenense. Los seis futbolistas conformarían la estructura de ese Beluso que contaría también con otro elemento que no pudo jugar este año como Serxio. “Yo sigo teniendo ilusión por poder contar con él una campaña entera”, desvela García.

El club quiere recuperar a Adri Estévez, Dieguito, Segura, Pol, Darío y Pousa

El retorno de estos jugadores tras año y medio de parón obligará a planificar un trabajo de acondicionamiento físico general antes de la pretemporada. La intención del técnico y de su preparador físico, Toño Villar, es la de programar un trabajo específico un mes antes de la pretemporada, con un par de sesiones semanales a fin de que lleguen con un mínimo tono para el trabajo con sus compañeros.

A partir de ahí la intención del preparador es la de construir un equipo en el que pueda mezclar veteranía con juventud y en el que aprovecharía a varios de los futbolistas que jugaron este complicado año. El caso más evidente es el de Javi Nogueira y Curri, dos hombres con peso específico que podrían aportar mucho a un equipo con una configuración más sólida de plantilla y sin tantas probaturas.

La idea es tener a entre 20 y 22 jugadores en el equipo. “Con este bloque tendríamos la posibilidad de juntar juventud con experiencia, y luego iríamos a por las renovaciones y a realizar algún fichaje, que siempre es lo más difícil en el Beluso”, afirma García, que añade que “nuestro primer fichaje y el más importante de todos sería el regreso de todos estos futbolistas”.

Manu Reiriz abandona el fútbol por problemas de salud

Quien no estará en esa futura plantilla del Beluso será Manu Reiriz. El veterano futbolista, de 36 años de edad, se ha visto obligado a abandonar la práctica del fútbol debido a un problema de salud. Reiriz se había convertido en uno de los insustituibles de la escuadra buenense desde su llegada en 2015 desde el Club Deportivo Bueu. Óscar García quiso dedicarle unas palabras a su expupilo. “Era un jugador que siempre había estado en categorías bajas y que tenía nivel de sobra para estar en Preferente, un soldado que solo pensaba en recuperar balones”, señala. “Es una pena haber trabajado tan poco tiempo con él, pero ha sido un ejemplo para todos”, subraya.

Experiencia positiva pese a los resultados

Ni un solo punto en las diez jornadas de competición ha sido el balance del Beluso en la Preferente exprés de esta temporada. Con todo y a pesar de la dureza de los resultados, Óscar García considera que la experiencia ha resultado positiva para los objetivos que se había marcado. “Ha estado bien para poder probar jugadores y sacar conclusiones. Hemos hecho 44 sesiones de entrenamiento y jugado diez partidos y eso sirve para mejorar mucho. E incluso al menos para no haber estado otros tres meses parados”, subraya. Eso sí, aún asumiendo que la plantilla se confeccionó para probar jugadores y mantener un tono físico adecuado, Óscar García no niega que “esta plantilla no compitió bien en Preferente y hay que hacer cambios, porque los números así lo indican”. Y añade que “faltaban cosas, como esa veteranía que ahora pondremos”.