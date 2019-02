El Frigoríficos quiere marcar distancias

Dar un golpe encima de la mesa y marcar diferencias con respecto a un rival directo en la lucha por la permanencia. Ese es el objetivo del Frigoríficos del Morrazo en el encuentro que mañana afronta ante el Secin Group Alcobendas, un choque en el que quiere extender su buen inicio de segunda vuelta y darle valor al punto obtenido la semana pasada ante el Bada Huesca. El pabellón Amaya Valdemoro acogerá una auténtica final por la salvación, algo que asumen tanto gallegos como madrileños, pero con matices. "Ellos tienen mucho más que perder que nosotros, y nosotros tenemos que saber explotar esa baza", afirma el técnico del Cangas, Magí Serra, que añade que el camino se marcó a la perfección el domingo pasado ante el Huesca. "Hay que jugar como el otro día, no hay que hacer mucho más, y que siga la racha de la segunda vuelta", manifiesta.

Serra ve muy concienciados a sus hombres de la importancia de un partido que, por encima incluso del valor numérico de los puntos, dará un considerable respaldo anímico al equipo que salga triunfador. "Moralmente veo a los jugadores con muchas ganas, muy concienciados para este encuentro", señala el entrenador catalán. Los entrenamientos de la semana han servido para ir recuperando a Suso Soliño, cada vez más reintegrado al trabajo de grupo. El veterano extremo entrará en la lista de mañana y está en condiciones de disputar sus primeros minutos del año. "Ya ha empezado a soltar el brazo y estaremos todos", señala el preparador del Frigoríficos.

Por lo demás, Serra advierte de la principal arma del conjunto madrileño, la velocidad. "Sabemos que es un equipo que corre muchísimo y tenemos que estar muy concentrados", afirma. El repliegue defensivo será fundamental en una escuadra que contragolpea de forma directa o en segunda oleada y que busca sorprender con un juego veloz. Los cangueses ya lo pusieron en práctica ante el Bidasoa con bastante éxito y deberán hacer un esfuerzo aún mayor en este partido. "Si tenemos claros estos aspectos, nos irá bien", señala el entrenador catalán.

Lo que parece claro es que el Alcobendas no será el conjunto más bisoño que llegó a O Gatañal en la primera vuelta. "No hay duda, y en su campo son fuertes y han sacado puntos en partidos importantes como ante el Granollers", señala. Si en la primera vuelta el pivote Pelidija acababa de llegar, luego lo hizo el islandés Darri Thorsson. Sin embargo, Serra apunta que "no están participando tanto como otros jugadores".