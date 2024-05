El gran día de Juan Rodríguez

Cambió esta temporada Porriño por Cangas, y las ligas en juveniles y Primera Autonómica por la Primera Nacional y ahora la Asobal. Juan Rodríguez cumplió el domingo su sueño de estrenarse en la máxima categoría del balonmano español, y lo hizo ni más ni menos que ante el auténtico dominador de este deporte a nivel nacional, el Fútbol Club Barcelona. Como guinda anotó un gol ante un portero top como Pérez de Vargas.

“Es un sueño hecho realidad, con lo que uno fantasea cuando se dedica al balonmano. Y encima contra el Barcelona. Es un lujo”. Así describe Juan Rodríguez, aún en una nube, su debut con el Frigoríficos del Morrazo en la Liga Asobal Plenitude. El expivote llegado este año desde las filas del Porriño saltó a la pista de O Gatañal en el minuto 12, después del primer tiempo muerto solicitado por Nacho Moyano ante los blaugrana. “Me dije que ese era mi momento”, apunta, “con nervios al principio, aunque luego estuve tranquilo”.

Luego le tocó fajarse durante muchos minutos con los centímetros y kilos de la defensa del Barça. “Físicamente la diferencia es brutal. Miras a un lado y arriba y te preguntas a ver dónde te metes”, señala el joven jugador, de tan solo 18 años de edad. Erró un primer lanzamiento ante Gonzalo Pérez de Vargas y el interés de un partido desigual y sentenciado desde sus primeros compases se centró únicamente en ver si sería capaz de anotar su primer gol en la Asobal.

Pase de Thymann y gol

Este llegó casi al final del choque, en una jugada, que, reconoce, “no voy a olvidar nunca”. Y como tal la describe. “Rajmond [Toth] se la dejó a Mads [Thymann] y lo miré, porque Javi Rodríguez estaba arriba. En ese momento no me la dio, pero luego volvió a coger el balón y me lo pasó. Después solo pensaba en marcar”, afirma. Anotó frente a un Pérez de Vargas al que define como “un auténtico porterazo. Hay que aguantarle hasta el final, porque si no te las coge”.

Juan Rodríguez, a la derecha de la imagen junto a Juan Quintas, en una acción del duelo ante el Barcelona. / Santos Álvarez

Pero la historia de debut en Asobal de Juan Rodríguez se podría remontar a hace algo más de un año. Fue en enero de 2023 cuando el Cangas contactó con su club para mostrar su interés por el prometedor segunda línea, tras haberlo seguido en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas. “Luego me comentaron mis entrenadores que me iban a llamar, Nacho me citó para venir a Cangas con mis padres y aquí me explicaron el proyecto que tenían conmigo”, relata. Ni que decir tiene que la propuesta le atrajo desde el primer momento.

De Primera Autonómica a Asobal

Reconoce que en Cangas notó el cambio. “Fue bastante drástico pasar de jugar en Primera Autonómica y en juveniles a hacerlo en Primera Nacional y entrenar con el equipo de Asobal. Es una barbaridad”, dice. Pero poco a poco, este pivote de características ofensivas que supera el 1,90 de estatura, se fue adaptando. “Estoy muy contento, pero tengo claro que me queda mucho trabajo por hacer”, señala, en especial en el apartado defensivo, donde tanto en las sesiones con el Automanía Luceros como en las del Frigoríficos del Morrazo están insistiendo con él.

En el filial cangués anotó 70 goles en los 27 encuentros de Liga en los que participó, contribuyendo a la permanencia del equipo. “Tuvimos muchas lesiones durante la temporada y eso no nos permitió haber acabado más arriba en la clasificación”, afirma. De su experiencia trabajando con el equipo de Asobal no tiene palabras. “Estar en la dinámica del primer equipo con solo 18 años... ¿quién no lo querría hacer?”, afirma. Ahora, toca seguir trabajando con el objetivo de “poder estar en la lista en los dos partidos que quedan e incluso en la Copa. Hay que intentarlo”. Moyano piensa en él y al término del partido felicitó a Porriño y Tui, porque su debut “es un éxito del balonmano gallego” y dejó caer que habría jugado independientemente del rival. El futuro puede ser suyo.

Suscríbete para seguir leyendo