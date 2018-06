Menduiña sigue en el Frigoríficos

Adrián Menduiña continuará una temporada más en las filas del Frigoríficos del Morrazo. El extremo derecho cangués ha aceptado la propuesta de renovación presentada por el club y sumará su segunda campaña en la Liga Asobal después de haber acumulado una amplia experiencia en las categorías inferiores de la entidad morracense y de haber jugado un año en el Cisne, en División de Honor Plata. A sus 27 años de edad Menduiña ha completado una buena campaña de debut en la máxima categoría, en la que ha disfrutado de muchos minutos y en la que ha contribuido con 77 goles, 44 de ellos desde los siete metros. El cangués se ha convertido asimismo en el principal especialista del equipo en los lanzamientos desde el punto de penalti.

"Es un jugador de la casa que ha ofrecido un excelente rendimiento en su primer año de Asobal. Es un hombre de club, donde está integrado en varias facetas y estamos muy contentos con él", afirma el director deportivo de la entidad, Óscar Fernández. El jugador se mostraba igualmente satisfecho por el acuerdo alcanzado. "Al volver a Cangas no sabía los minutos con los que podría contar, pero la verdad es que no puedo tener queja porque jugué bastante y a nivel personal estoy muy contento", afirma. Su rol desde los siete metros también le ha agradado. "Desde el primer momento han confiado en mí después de Suso y al final he anotado bastantes goles y con un buen porcentaje", relata. La temporada se redondeó con la permanencia tras una brillante remontada. "El año podía ser mejor o peor en el plano personal, pero quedaría muy empañado si el primer año que juego en Asobal descendemos", explica. "Tras el partido ante el Zamora hubo un punto de inflexión y cambiamos la dinámica", completa.

Con minutos y en casa Menduiña no se planteó otra cosa que la renovación. "No pensé en dar un paso hacia otro lado, que sería un paso atrás. He jugado bastante en Asobal y si el club quiere, yo estoy encantado de seguir", manifiesta. Eso sí, con la intención de continuar mejorando año tras año. "Yo intento dar el máximo siempre", apunta. Su renovación se une a la del bloque de la pasada temporada, salvo los porteros y Potic. "Va a seguir prácticamente el mismo equipo, y así es más fácil trabajar. No partiremos de cero", subraya.

Con la renovación de Menduiña ya son 12 los jugadores con los que cuenta Magí Serra de cara a la próxima temporada. Son los dos únicos fichajes del Cangas hasta el momento, los porteros Javi Díaz (Valladolid) y Pablo Galán (Cisne), además de los centrales David Chapela y Rubén Soliño; los laterales Muratovic y Gavidia; el especialista defensivo Cancio; los pivotes Cerqueira y Pablo Castro; y los extremos Moisés, Menduiña y Vujovic. Para completar la lista quedarían únicamente las renovaciones -prácticamente hechas- de David Iglesias y Suso Soliño, además de la incorporación de uno o dos laterales zurdos.