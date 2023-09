Barcelona - Celta de Vigo en directo

El muro levantado por Rafa Benítez en Montjuic ha durado 80 minutos de juego, coincidiendo con la salida del campo de Iago Aspas. La gestión de cambios de Rafa Benítez, mandando un mensaje de tener ganado el encuentro tras el tanto de Douvikas, no tuvo sus frutos en un equipo que se desmoronó a las primeras de cambio. El primer gol encajado generó dudas en un grupo que no mantuvo la calma ni controló su estado emocional, precipitándose, llegando tarde y dejando todos los huecos que no permitió durante buena parte del encuentro.