David Páez sorprendió a propios y extraños el pasado domingo en el Novo Municipal organizando una particular terapia de grupo en el vestuario del Club Deportivo Estradense con jugadores, cuerpo técnico y allegados de los futbolistas. Se trata de la primera vez que el técnico rojillo escenifica la charla motivacional familiar después de haberlo hecho ya durante su etapa como entrenador del Alondras. “Tengo que darle las gracias a todos ellos porque hubo una gran predisposición de todas las familias”, explica el míster del Estradense al que la iniciativa dio sus frutos en forma de victoria sobre el Polvorín FC.

El club que preside Toño Camba difundió ayer las imágenes del momento en sus redes sociales, donde se puede ver al propio Páez iniciando la charla diciendo: “Escucharme un segundo, somos muchos y sólo os pido un minuto de silencio. Esta es una sorpresa que estuve elaborando ayer todo el día con vuestros familiares para que obviamente sepáis que no estáis solos. Hoy empieza la segunda vuelta. Entonces, la primera vuelta no fue la mejor posible, sobre todo al principio”. Páez continúa señalando que “esta gente, cuando llegamos a casa, son los que nos aguantan. Son los que cuando tenemos un mal día, un mal partido o un mal entrenamiento porque uno jugó los minutos que quería o si otro se caga en el míster… Entonces, esta gente nos apoya al máximo. Yo no tengo ninguna duda de que hoy vais a salir a morder por esta gente. No lo hagáis por mí, hacerlo por todos ellos, por vuestros familiares, por el tío, por el sobrino, por los hijos, por los padres, por los abuelos o por las novias. Pero correr por ellos. Y concluye indicando que “hoy no me cabe la menor duda de que vais a hacer todo por ellos, los verdaderos héroes de verdad. Por todos ellos estamos hoy aquí, así que entre todos vamos a aprovechar la superioridad numérica contra el Lugo “B” para ganarles”. Efectivamente, Dani Prada y Raúl Paz se encargaron minutos después de hacer buena la medida de su entrenador para dejar los 3 puntos en el Novo Municipal.

Convocatoria

Por otra parte, el Estradense anunciaba ayer dos convocatorias de su plantilla. Esta semana un par de rojillos formarán parte de la Selección Gallega de la UEFA en Asturias. Pablo Carabán, pieza clave esta temporada para el combinado regional, repite convocatoria, mientras que Juanín regresa a la selección por la lesión de Martín Diz, al que desde el conjunto de A Estrada le desean una pronta recuperación. Juanín regresa a la convocatoria galaica tras coronarse campeón de Europa el año pasado.