El Club Deportivo Estradense viaja hoy hasta la comarca de Bergantiños para medirse, a partir de las 17.30 horas, al Betanzos Club de Fútbol con arbitraje del lucense Gabriel Polo Fraga. Los de David Páez necesitan estrenar su casillero de victorias y piensan que el García Hermanos es un escenario ideal para poder conseguirlo después de un arranque titubeante de los rojillos en el campeonato liguero

En la expedición de los de A Estrada no estarán dos efectivos que se caen de la lista por distintos motivos. Carabán se queda en tierra después de ver la doble amarilla en el último partido, y Bruno se lesionó al final de entrenamiento del viernes y será duda, aunque Páez cree que no estará para el partido. El técnico de los estradenses piensa en lo que respecta al rival de esta tarde que “en esta categoría no hay campos fáciles ni rivales sencillos. Nosotros estamos preparados para competir con cualquiera y hemos hecho una muy buena semana de entrenamientos, con máxima predisposición para el trabajo por parte de todos los jugadores y con muchas ganas de conseguir la primera victoria de la temporada”.

David Páez es consciente de la dificultad de intentar sorprender en su feudo a un Betanzos que sólo ha perdido un encuentro tras tres jornadas disputadas: “Sabemos que el Betanzos es un equipo que se caracteriza por intensidad, verticalidad y transiciones rápidas. También juegan bastantes directos. Entonces, tenemos que estar muy bien en las disputas y ganar las segundas jugadas, y a partir de ahí, pues, saber adonde tenemos que llevar el balón para aprovecharnos de sus debilidades y al mismo tiempo estar bien organizados por detrás de la pelota porque ellos son rápidos en las transiciones y hacer unas buenas vigilancias ofensivas tanto sobre Juan de Dora, que ya lo tienen recuperado, como sobre Bituco para que no nos transicionen”, explica el entrenador de los rojillos.

Por último, asegura no estar nervioso por la crisis de resultados del Estradense en esta fase inicial y considera que las buenas noticias llegará más pronto que tarde a tenor del potencial de la plantilla. En este sentido, Páez indica que “en el seno de la plantilla estamos muy tranquilos porque la verdad es que sabemos que estamos entrenando muy bien, a buen nivel, y que si seguimos entrenando así, con la máxima implicación, los resultados terminarán por llegar.”. Sea como fuere, el equipo alcanza la cuarta jornada sin haber sumado de 3 puntos todavía y ofreciendo una mejorable imagen en el Novo Municipal delante del Silva coruñés.