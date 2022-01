Buen fin de semana para el Atletismo A Estrada en su desplazamiento a la ciudad de As Burgas para disputar la Copa Xunta de Galicia de Clubs. Los estradenses integrados en el Club Ourense Atletismo contribuyeron al cuarto puesto en féminas y el quinto masculino del conjunto auriense. Martín Ruibal fue tercero en su final de los 400 metros lisos, mientras que Arauia Al Bachere se impuso en la suya sobre la misma distancia, consiguiendo una nueva mejor marca personal con un tiempo de 59.57. Eva Gil también viajó con el equipo pero no tuvo que competir al no producirse ninguna lesión entre sus compañeras de equipo.

Además, Celia Portela, Lía Vázquez, Carla Ron y Mara González aprovecharon el viaje para disputar un control paralelo de la FGA.