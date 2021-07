Vigo acogió este fin de semana la 54 edición del histórico Rallye Rias Baixas, prueba puntuable para la CERA Recalvi (Copa de España de Rallyes de Alfalto), al igual que lo será el 25 Rali do Cocido. La prueba sirvió para que el dezano Álex Moure se volviera a sentar junto a Risi Tabeayo, piloto de la Escudería Lalín-Deza, que venía de cuajar una excelente actuación en el pasado Rallye de Narón. Al no poder contar con su copiloto habitual Luis Prego para la cita olívica, optó por contar con Álex Moure, que pese a llevar muchos años ligado al automovilismo formando parte de Lalín-Deza, carecía de experiencia previa como copiloto.

Inscritos en el Criterium Recalvi, el único objetivo de la dupla Tabeayo-Moure era el de lograr terminar una prueba tan clásica como el Rías Baixas. Tras completar los diez tramos cronometrados que componían el rallye, con una mañana muy complicada debido a la presencia de lluvia que hacía que los tramos estuviesen muy delicados, y una tarde con garantías de corer, Risi y Moure lograron terminar muy cerca de los 20 primeros pese a varias pequeñas incidencias que lastraron su clasificación. A pesar de todo, en varios tramos estuvieron luchando entre los cinco primeros clasificados del Criterium Recalvi, llegando incluso a ser terceros en el tramo de Salceda-1.

Al finalizar la prueba, Risi comentaba que "ha sido un rallye muy complicado por la mañana por la presencia de lluvia y la elección de neumáticos, pero luego mejoró la climatología y ya se podía correr de verdad. Me alegra poder terminar este rallye por Álex, ya que era su debut ". Mientras tanto, Moure señaló que "fue un fin de semana difícil de olvidar. Cuando Risi me preguntó si me apetecía salir con él en el Rallye Rias Baixas le contesté que sí casi sin pensármelo. He cometido varios errores de inexperiencia, pero aún así el resultado es bueno. Quiero agradecerle tanto a Risi como a Jose Pintor que me ofrecieran esta oportunidad y que me ayudaran con todo lo necesario para preparar la carrera como notas o el equipamiento de seguridad, entre otros. Espero poder repetir la experiencia algún día”.