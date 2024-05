El Arosa saca billete para el tren del play off a la espera de conocer el asiento

Un extraordinario gol de Martín Diz en As Somozas certificó la clasificación del Arosa para el play off de ascenso a 2ª RFEF por cuarta temporada consecutiva, a excepción del impás lógico del único año en dicha competición. Tras descartarse la posibilidad de ser campeones de liga, el segundo objetivo en el orden de prioridades de los de Luisito ya está cumplido. Falta por determinar ahora en qué posición, de la segunda a la quinta, accederán a las eliminatorias definitivas para lograr la misión. Una incógnita que está más abierta que nunca por la dinámica de derrotas que atraviesa el Celta C, segundo clasificado y ahora a solo tres puntos y average de los arlequinados.

La puesta en escena en el Manuel Candocia ya dejó claro cual podía ser el hilo argumental del juego de uno y otro. Mientras el Arosa trataba de avanzar a través de la posesión, buscando el desequilibrio por banda, los locales tenían en la banda derecha y en los balones directos el camino más transitado para llegar al área arlequinada.

Once dispuesto por Luisito en el Manuel Candocia. / FDV

En lo que a acercamientos se refiere, fueron los verdiblancos los que se manifestaron primero. Fue con una llegada de Asier por banda izquierda que obligó a Martín Sánchez a enviar el balón a córner. No tardaron en dar réplica los de Luisito con una acción de Martín Diz por banda izquierda que sacó Paco con una buena intervención en la primera ocasión de verdadero peligro.

A medida que avanzaban los minutos, el peso del juego estaba cada vez más decantado para los intereses vilagarcianos. Con Concheiro de lanzador, Martín Diz era la primera opción cuando se conseguía batir líneas. El vilagarciano pronto volvió a desequilibrar por banda izquierda, pero a su centro llegó Iñaki demasiado forzado como para definir su remate. Ambos volvieron a asociarse poco después, pero el pontevedrés, con todo a favor, remató fuerte abajo y Paco detuvo ese disparo cruzado aumentando el capítulo de ocasiones claras que se fueron al limbo.

En uno de los ramalazos ofensivos del Somozas, Álvaro probó a Manu Táboas y un centro posterior de David Mosquera se paseó por el área vilagarciana sin encontrar rematador. Idéntica acción se repitió a continuación en el área local con Martín Diz sirviendo sin bota alguna para finalizar.

Una acción defensiva de Dani Sánchez. / FDV

La actividad de Álvaro por banda derecha, donde Santi Figueroa ejercía de lateral zurdo ante la ausencia de Cotilla, era la mejor solución de los de Manuel Losada. Una larga jugada iniciada por ese costado terminó en un disparo lejano de Álex Vázquez que se fue cerca de la escuadra izquierda defendida por Manu Táboas.

En el tramo final de la primera parte, el Arosa se volvió a topar de bruces con su falta de colmillo goleador. Fue en la acción más clara de los primeros 45 minutos y que llegó cuando Iñaki Martínez disparó a la cepa del poste y Sylla, incomprensiblemente, mandó el rechace a las nubes a menos de tres metros de una portería absolutamente vacía.

En la segunda parte fue el Somozas el que mereció más ante un Arosa que se vio obligado a defender más de la cuenta. Un centro de David Mosquera se lo sacó Martín Sánchez de la bota a Cambón con Manu Táboas ya batido, Asier remató el córner posterior obligando a sumar méritos al portero visitante. También tuvo trabajo Táboas fuera del área al salir a un balón dividido al que llegaba Mosquera.

Iñaki Martínez antes de servir el pase a Martín Diz en la jugada del único gol del partido. / FDV

Después de otra llegada con peligro de los de Choias, el Arosa aprovechó una transición para marcar. Gegunde conectó con Iñaki por la izquierda y el servicio de éste fue recogido por Martín Diz para controlar y volear un derechazo que se coló por la escuadra de Paco. Un gol de otra categoría.

Con el partido ya roto, Borja Míguez desperdició un mano a mano para el 0-2 y, poco después, Táboas volvió a aparecer para tapar un disparo desde la frontal de Gabarre y finiquitar el triunfo del Arosa.

Ficha del partido:

Somozas 0

Paco; Asier, Berto, Manu Mariña, Álex Vázquez (Josemi, min. 85); Álvaro Rey, Joel, Bruno Bellas, Martín; David Mosquera y Cambón (Gabarre, min. 77).

Arosa 1

Manu Táboas; Pacheco, Dani Sánchez, Martín Sánchez, Santi Figueroa; Diego Enjamio (Brais Vidal, min. 70); Sylla (Borja Míguez, min. 58), Iñaki Martínez, Concheiro (Mella, min. 70), Martín Diz (Brais Pedreira, min. 85); y Rubo (Santi Gegunde, min. 58).

Árbitro: Represas Rodríguez (A Coruña). Expulsó con trajeta roja a Fer López, preparador físico local (min. 92). Amonestó con tarjeta amarilla a Berto, Bruno Bellas, Manu Mariña y Asier, del Somozas; y a Martín Sánchez y Martín Diz, del Arosa.

Gol: 0-1 Martín Diz (min. 67).

Incidencias: Alcalde Manuel Candocia. 300 espectadores.

Luisito: "Nos lastran las ocasiones manifiestas de gol que fallamos" En su valoración, Luisito apuntó que “el 0-1 estuvo bien, pero donde realmente estuvimos mal es a nivel defensivo. Nos lastró otra vez las ocasiones manifiestas de gol que fallamos y que, si no metes ninguna, vas a sufrir”. Añadió que “el Somozas tiene futbolistas de mediocampo hacia adelante muy complicados de sujetar. Es un equipo que lleva más goles a favor que nosotros y tienen un poderío ofensivo tremendo. Hoy defendiendo mal, fuimos capaces de ganar el partido”. “Estoy doblemente contento por el resultado y por estar matemáticamente en el play off. Sé que para muchos no llega, pero se valorará con el tiempo. Si de algo me alegro es por los futbolistas, el presidente y la gente que volverá a disputar del play off”, concluyó.

