Álvaro Fernández: “Estoy a gusto en el club”

A falta de dos jornadas para la conclusión de la liga regular, el Mariscos Antón Cortegada ya no depende de sí mismo para volver a una ansiada fase de ascenso. Solo hay una combinación válida que pasa por que el León pierda sus dos encuentros y que las vilagarcianas ganen los suyos.

La derrota del pasado sábado ante el Maristas Coruña dolió más en la forma que en el fondo. Álvaro Fernández no oculta que “estamos dolidos porque no dimos la cara por primera vez desde mi llegada. A nivel anímico no es una situación agradable. Es una derrota que nos tiene que dar información, pero tampoco puedes valorar la temporada por una derrota. Tenemos 13 victorias y queremos llegar a 14 que sería igualar el mejor récord de los últimos 7 años”.

Acerca de si el equipo todavía piensa en las mínimas opciones que restan para jugar la fase de ascenso, el técnico considera que “hay que acabar bien la temporada. Queda una opción, pero nosotros solo podemos controlar lo que pasa en nuestros partidos y en eso tenemos que centrarnos. León está jugando a muy buen nivel y parece difícil. Si lo conseguimos sería genial, y si no habremos aprendido de la temporada”.

Las vilagarcianas jugarán el domingo a mediodía como locales ante Lanzarote. / Iñaki Abella

Hablar de la próxima temporada y de su continuidad en el banquillo es una cuestión que el propio Álvaro Fernández cataloga de “prematura”. Ello no es óbice para señalar que “de momento nadie tiene contrato para la próxima temporada. Cuando llegué la situación de la temporada no era la misma del comienzo cuando estaba Ajna Fuchs. Los objetivos variaron y el club me pidió construir con un equipo joven y tener una base de jugadoras gallegas con las que construir. El mayor protagonismo de jugadoras como Marta Sanmartín, Iria Losada o Katy Benítez es positivo y me alegro por ellas porque se lo han ganado”.

Reitera el entrenador del Mariscos Antón Cortegada que ahora el foco hay que ponerlo en las dos jornadas que restan. La más próxima el domingo (12.00 horas) en Fontecarmoa ante el Lanzarote para ponerle el broche al curso en la cancha de Avilés. “El objetivo son estas dos semanas y terminar haciendo el mejor juego posible. A partir de ahí ya nos sentaremos a hablar. La verdad es que yo he estado y estoy muy a gusto en el club. De cara al próximo año lo que tenga que venir vendrá”.

