La flota arousana regresa de Castrelo de Miño con once medallas en el bolsillo

Once medallas (cuatro de oro, tres de plata y cuatro de bronce). Ese fue el botín con el que regresó la flota arousana del Campeonato Galego individual sobre 5.000 metros, donde los palistas arousanos volvieron a dejar muy buenas sensaciones.

La canoa volvió a ser clave en estos resultados, al llevarse nueve de las medallas. Así, en el C-1 sénior masculino, Tono Campos (Breogán de O Grove) fue segundo y Fernando Padín (As Torres Romaría Vikinga de Catoira) acabaría siendo bronce. En la categoría sub-23 masculina se registraría un podio íntegramente arousano, con Pedro Torrado y Kevin Longo (As Torres Romaría Vikinga) en los dos escaños más altos del mismo, mientras Carlos Gutier Picón (Náutico O Muiño de Ribadumia) finalizaba tercero. En la categoría juvenil, el oro fue para Jairo Zurita, otro integrante del As Torres Romaría Vikinga.

En la categoría sub-23 femenina, la tercera plaza fue para la palista del Náutico O Muiño de Ribadumia Alba Vázquez Lafuente, mientras que en la categoría juvenil, la vencedora era la palista del Náutico de Pontecesures Nerea Novo. En segunda posición cruzaría la línea de llegada la canoísta del Náutico O Muiño de Ribadumia Silvia Gago García.

Las dos medallas obtenidas en la modalidad de kayak se consiguieron en la prueba sénior femenina, donde brilló la grovense del Breogán Tania Álvarez Yates, que se hizo con el oro, mientras que la tercera plaza fue para Ángela Baúlde, del As Torres Romaría Vikinga de Catoira.